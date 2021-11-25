У Луцьку продають ресторан біля ТЦК

У Луцьку продають ресторан біля ТЦК
У Луцьку продають кафе-бар «Старий полковник», що розташований у районі Теремно, неподалік обласного ТЦК та СП.

Відповідне оголошення розмістили на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".

Автори зазначили, що загальна площа приміщення 800м².

«Три види опалення. Комплекс має велику територію (10 сот) в приватній властності. Приміщення складається з мангал-бару (2 поверхи з відкритою літньою терасою), банкетної зали (на 200 осіб), і сам мангал бар на першому поверсі. Сам комплекс і територія в доброму доглянутому стані. Готовий бізнес - готовий до роботи», – йдеться у повідомленні.

Власники ресторану вказують також, що можлива оренда.

Ціна за квадратний метр – 850 доларів.

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Теги: ресторан, продаж
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