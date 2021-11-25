У Луцьку продають ресторан біля ТЦК





Відповідне оголошення розмістили на одному з маркетплейсів, передає



Автори зазначили, що загальна площа приміщення 800м².



«Три види опалення. Комплекс має велику територію (10 сот) в приватній властності. Приміщення складається з мангал-бару (2 поверхи з відкритою літньою терасою), банкетної зали (на 200 осіб), і сам мангал бар на першому поверсі. Сам комплекс і територія в доброму доглянутому стані. Готовий бізнес - готовий до роботи», – йдеться у повідомленні.



Власники ресторану вказують також, що можлива оренда.



Ціна за квадратний метр – 850 доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продають кафе-бар «Старий полковник», що розташований у районі Теремно, неподалік обласного ТЦК та СП.Відповідне оголошення розмістили на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент" Автори зазначили, що загальна площа приміщення 800м².«Три види опалення. Комплекс має велику територію (10 сот) в приватній властності. Приміщення складається з мангал-бару (2 поверхи з відкритою літньою терасою), банкетної зали (на 200 осіб), і сам мангал бар на першому поверсі. Сам комплекс і територія в доброму доглянутому стані. Готовий бізнес - готовий до роботи», – йдеться у повідомленні.Власники ресторану вказують також, що можлива оренда.Ціна за квадратний метр – 850 доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію