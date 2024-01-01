За добу на фронті відбулося 171 боєзіткнення, - Генштаб

Розпочалась 1038 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.Про це повідомляє Генштаб.За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 42 авіаудари, зокрема, скинув 55 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5700 обстрілів, з них 289 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе. Ворог завдавав авіаударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Ходине, Таратутине Сумської області; Медведівка Чернігівської області; Надія, Олександрівка, Зелений Гай Донецької області.Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське.Вчора росіяни чотири рази штурмовими діями намагалися витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мали.Чотири штурми відбулись минулої доби на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 20 атак противника, ворог завдав 424 артилерійські обстріли, зокрема 30 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 24 авіаційних удари, скинувши 34 КАБи.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та ОВТ противника, знищено один пункт управління, одну ворожу артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 18 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, засіб ППО, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.