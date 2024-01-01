Сьогодні прощатимуться з чотирма Героями з Луцька
Сьогодні, 08:20
У п’ятницю, 27 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Іллі Беззубенка, Петра Кривицького та Валерія Левчука.
Про це повідомили у міській раді Луцька.
Беззубенко Ілля Сергійович (31.01.2002 року народження) та Кривицький Петро Степанович (27.09.1973 року народження) загинули 19 грудня в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Левчук Валерій Віталійович (1989 року народження) загинув 23 грудня поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Відспівування Шумчука Павла Миколайовича (23.07.1992 року народження), який загинув 19 грудня поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області, відбудеться о 12 годину у Свято-Троїцькій церкві села Коритниця Володимирського району.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
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Про це повідомили у міській раді Луцька.
Беззубенко Ілля Сергійович (31.01.2002 року народження) та Кривицький Петро Степанович (27.09.1973 року народження) загинули 19 грудня в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Левчук Валерій Віталійович (1989 року народження) загинув 23 грудня поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Відспівування Шумчука Павла Миколайовича (23.07.1992 року народження), який загинув 19 грудня поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області, відбудеться о 12 годину у Свято-Троїцькій церкві села Коритниця Володимирського району.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
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