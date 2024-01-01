Сьогодні прощатимуться з чотирма Героями з Луцька

Іллі Беззубенка, Петра Кривицького та Валерія Левчука.



Про це повідомили у міській раді Луцька.



Беззубенко Ілля Сергійович (31.01.2002 року народження) та Кривицький Петро Степанович (27.09.1973 року народження) загинули 19 грудня в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.



Левчук Валерій Віталійович (1989 року народження) загинув 23 грудня поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області.



Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Відспівування Шумчука Павла Миколайовича (23.07.1992 року народження), який загинув 19 грудня поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області, відбудеться о 12 годину у Свято-Троїцькій церкві села Коритниця Володимирського району.



Поховають Героя на місцевому кладовищі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 27 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівуваннятаПро це повідомили у міській раді Луцька.Беззубенко Ілля Сергійович (31.01.2002 року народження) та Кривицький Петро Степанович (27.09.1973 року народження) загинули 19 грудня в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.Левчук Валерій Віталійович (1989 року народження) загинув 23 грудня поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Відспівування(23.07.1992 року народження), який загинув 19 грудня поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області, відбудеться о 12 годину у Свято-Троїцькій церкві села Коритниця Володимирського району.Поховають Героя на місцевому кладовищі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію