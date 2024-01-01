Зниклими безвісти вважаються майже 60 тисяч українців





Про це заявив начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міністерства внутрішніх справ України Дмитро Богатюк, передає



З початку дії Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до нього було внесено відомості про понад 70 тисяч людей, які вважалися зниклими безвісти.



Станом на 26 грудня близько 60 тисяч досі перебувають в активному розшуку.



За його словами, інші громадяни — це або ті люди, які вже були встановлені й повернуті живими додому, або, на жаль, ті, яких ідентифікували серед загиблих.



Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що через Катар отримав списки військовослужбовців, які зникли безвісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на кінець 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебувають майже 60 тисяч людей.Про це заявив начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міністерства внутрішніх справ України, передає «Укрінформ» З початку дії Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до нього було внесено відомості про понад 70 тисяч людей, які вважалися зниклими безвісти.Станом на 26 грудня близько 60 тисяч досі перебувають в активному розшуку.За його словами, інші громадяни — це або ті люди, які вже були встановлені й повернуті живими додому, або, на жаль, ті, яких ідентифікували серед загиблих.Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людиниповідомляв, що через Катар отримав списки військовослужбовців, які зникли безвісти.

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