На Волині водій автівки збив велосипедистку

На Волині водій автівки збив велосипедистку
У Ратному внаслідок ДТП постраждала велосипедистка, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили упресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 26 грудня, на вулиці Європейській.

38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на велосипедистку, 65-річну жительку селища, яка не надала переваги у русі легковику.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП
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