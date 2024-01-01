На Волині водій автівки збив велосипедистку
Сьогодні, 10:18
У Ратному внаслідок ДТП постраждала велосипедистка, поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили упресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 26 грудня, на вулиці Європейській.
38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на велосипедистку, 65-річну жительку селища, яка не надала переваги у русі легковику.
Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили упресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 26 грудня, на вулиці Європейській.
38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на велосипедистку, 65-річну жительку селища, яка не надала переваги у русі легковику.
Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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