На Волині водій автівки збив велосипедистку





Про це повідомили упресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 26 грудня, на вулиці Європейській.



38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на велосипедистку, 65-річну жительку селища, яка не надала переваги у русі легковику.



Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

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