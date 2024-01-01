Термін підготовки мобілізованих в Україні планують збільшити до двох місяців, - Сирський





Як передає Олександр Сирський.



«Провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців. У роботі взяли участь - начальник Генерального штабу ЗС України, заступник головнокомандувача, керівники структурних підрозділів ГШ, командувачі видів та родів військ (сил), командири окремих бойових військових частин. Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів», - зазначив Сирський.



Він нагадав, що згідно з нещодавніми змінами вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений впродовж 5-14 діб.



Проте, за словами Сирського, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.



«Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», - підкреслив головнокомандувач.



Під час наради Сирський також заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення, визначив задачі для поліпшення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП та проведення БЗВП на фондах бойових бригад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців, де відзначив необхідність подовження терміну підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях на фронті до двох місяців.Як передає Укрінформ , про це у Фейсбуці повідомив головнокомандувач ЗСУ«Провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців. У роботі взяли участь - начальник Генерального штабу ЗС України, заступник головнокомандувача, керівники структурних підрозділів ГШ, командувачі видів та родів військ (сил), командири окремих бойових військових частин. Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів», - зазначив Сирський.Він нагадав, що згідно з нещодавніми змінами вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання. Подальший курс новачка у військовій частині передбачений впродовж 5-14 діб.Проте, за словами Сирського, у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.«Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», - підкреслив головнокомандувач.Під час наради Сирський також заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення, визначив задачі для поліпшення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП та проведення БЗВП на фондах бойових бригад.

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