Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа, – ISW

володимир путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану.



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Аналітики зазначають, що путін напряму відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.



В огляді вказують на те, що путін відповів 26 грудня на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-20 років.



Лідер Кремля заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років".



"Заява Путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 2021 – початок 2022 років.



Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО, введення жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади", - йдеться в повідомленні.



Ключові висновки ISW за 26 грудня:



Путін недвозначно відкинув пропозицію, яку розглядала команда новообраного президента США Дональда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.



Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив неправдиві заяви Путіна про те, що нинішній український уряд є нелегітимним і не може бути легітимним партнером Росії у переговорах.



Російські війська, ймовірно, захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних операцій, спрямованих на захоплення населеного пункту та ліквідацію українських позицій на північ і південь від нього.



Російські війська можуть спробувати швидко просунутися далі на захід від Курахового вздовж траси Н-15 Курахове-Покровське, якщо українські війська вирішать оборонятися в районі Курахівської ТЕС, а російські війська не зможуть обійти з флангу українські позиції в районі ТЕС біля Дачного або Улаклів.



У ніч з 24 на 25 грудня російські війська здійснили велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, завдавши серйозної шкоди ТЕС.



Українські війська 25 грудня завдали успішного удару по командному пункту російського підрозділу, що дислокується в Курській області.



Українські війська завдали ударів по російському складу боєприпасів у Ростовській області та об'єктах російської оборонно-промислової бази у Ростовській і Тамбовській областях 25 і 26 грудня.



За повідомленнями, російська система протиповітряної оборони збила пасажирський літак Embraer 190 Азербайджанських авіаліній над Чеченською Республікою 25 грудня, після чого літак розбився в Актау, Казахстан.



Японія надасть Україні нелетальну допомогу у розмірі 3 мільярдів доларів, які будуть отримані виключно з доходів від заморожених російських активів.



Українські війська просунулися під Торецьком, а російські війська – під Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.



Російські так звані військові блогери визнали, що Міністерство оборони Росії намагається монополізувати краудфандинг для російських військових на тлі триваючих наслідків загибелі двох російських операторів безпілотників у вересні 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росіївідкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США, щодо можливого мирного плану.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.Аналітики зазначають, що путін напряму відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.В огляді вказують на те, що путін відповів 26 грудня на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-20 років.Лідер Кремля заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років"."Заява Путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 2021 – початок 2022 років.Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО, введення жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади", - йдеться в повідомленні.Путін недвозначно відкинув пропозицію, яку розглядала команда новообраного президента США Дональда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив неправдиві заяви Путіна про те, що нинішній український уряд є нелегітимним і не може бути легітимним партнером Росії у переговорах.Російські війська, ймовірно, захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних операцій, спрямованих на захоплення населеного пункту та ліквідацію українських позицій на північ і південь від нього.Російські війська можуть спробувати швидко просунутися далі на захід від Курахового вздовж траси Н-15 Курахове-Покровське, якщо українські війська вирішать оборонятися в районі Курахівської ТЕС, а російські війська не зможуть обійти з флангу українські позиції в районі ТЕС біля Дачного або Улаклів.У ніч з 24 на 25 грудня російські війська здійснили велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, завдавши серйозної шкоди ТЕС.Українські війська 25 грудня завдали успішного удару по командному пункту російського підрозділу, що дислокується в Курській області.Українські війська завдали ударів по російському складу боєприпасів у Ростовській області та об'єктах російської оборонно-промислової бази у Ростовській і Тамбовській областях 25 і 26 грудня.За повідомленнями, російська система протиповітряної оборони збила пасажирський літак Embraer 190 Азербайджанських авіаліній над Чеченською Республікою 25 грудня, після чого літак розбився в Актау, Казахстан.Японія надасть Україні нелетальну допомогу у розмірі 3 мільярдів доларів, які будуть отримані виключно з доходів від заморожених російських активів.Українські війська просунулися під Торецьком, а російські війська – під Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.Російські так звані військові блогери визнали, що Міністерство оборони Росії намагається монополізувати краудфандинг для російських військових на тлі триваючих наслідків загибелі двох російських операторів безпілотників у вересні 2024 року.

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