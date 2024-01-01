Штайнмаєр розпустив парламент Німеччини: нові вибори проведуть у лютому

Штайнмаєр розпустив парламент Німеччини: нові вибори проведуть у лютому
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент на прохання Олафа Шольца. Наступним кроком стануть дострокові федеральні вибори.

Про це повідомив Tagesspiegel, пише Громадське.

Дострокові вибори погодили провести 23 лютого. Зазвичай федеральні вибори відбуваються кожні чотири роки. Але в особливих політичних кризових ситуаціях — особливо якщо підтримка канцлера в парламенті похитнулася — голосування можна провести раніше.

Нагадаємо, трипартійний уряд Олафа Шольца розпався 6 листопада, після того як канцлер звільнив міністра фінансів через тривалу суперечку про те, як відродити економіку країни.

16 грудня в Бундестазі оголосили вотум недовіри до уряду Шольца. Він залишається тимчасовим лідером доти, доки новий уряд не буде сформовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Німеччина, вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Мазурок
Сьогодні, 13:24
Штайнмаєр розпустив парламент Німеччини: нові вибори проведуть у лютому
Сьогодні, 12:51
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Валерія Грибчука
Сьогодні, 12:07
Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа, – ISW
Сьогодні, 11:49
Термін підготовки мобілізованих в Україні планують збільшити до двох місяців, - Сирський
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Через російські обстріли: німецьке місто зібрало гроші для Луцька Через російські обстріли: німецьке місто зібрало гроші для Луцька
04 грудень, 05:28
Юний форвард з Луцька уперше потрапив до заявки «Баєра» на матч Бундесліги Юний форвард з Луцька уперше потрапив до заявки «Баєра» на матч Бундесліги
24 листопад, 11:03
Міносвіти оголосило конкурс на посаду ректора ВНУ Міносвіти оголосило конкурс на посаду ректора ВНУ
22 листопад, 23:51
Лукашенко балотуватиметься на сьомий президентський термін, а в разі протестів - відключить інтернет Лукашенко балотуватиметься на сьомий президентський термін, а в разі протестів - відключить інтернет
22 листопад, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Мазурок
Сьогодні, 13:24
 0
Штайнмаєр розпустив парламент Німеччини: нові вибори проведуть у лютому
Сьогодні, 12:51
 0
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Валерія Грибчука
Сьогодні, 12:07
 0
Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа, – ISW
Сьогодні, 11:49
 0
Термін підготовки мобілізованих в Україні планують збільшити до двох місяців, - Сирський
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8