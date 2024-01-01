Штайнмаєр розпустив парламент Німеччини: нові вибори проведуть у лютому

Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент на прохання Олафа Шольца. Наступним кроком стануть дострокові федеральні вибори.



Про це повідомив Tagesspiegel, пише



Дострокові вибори погодили провести 23 лютого. Зазвичай федеральні вибори відбуваються кожні чотири роки. Але в особливих політичних кризових ситуаціях — особливо якщо підтримка канцлера в парламенті похитнулася — голосування можна провести раніше.



Нагадаємо, трипартійний уряд Олафа Шольца розпався 6 листопада, після того як канцлер звільнив міністра фінансів через тривалу суперечку про те, як відродити економіку країни.



16 грудня в Бундестазі оголосили вотум недовіри до уряду Шольца. Він залишається тимчасовим лідером доти, доки новий уряд не буде сформовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Німеччинирозпустив парламент на прохання. Наступним кроком стануть дострокові федеральні вибори.Про це повідомив Tagesspiegel, пише Громадське Дострокові вибори погодили провести 23 лютого. Зазвичай федеральні вибори відбуваються кожні чотири роки. Але в особливих політичних кризових ситуаціях — особливо якщо підтримка канцлера в парламенті похитнулася — голосування можна провести раніше.Нагадаємо, трипартійний уряд Олафа Шольца розпався 6 листопада, після того як канцлер звільнив міністра фінансів через тривалу суперечку про те, як відродити економіку країни.16 грудня в Бундестазі оголосили вотум недовіри до уряду Шольца. Він залишається тимчасовим лідером доти, доки новий уряд не буде сформовано.

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