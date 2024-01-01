Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох

Картопля по-селянськи

Печена курка

Брускети зі шпротами та свіжим огірком

Брускети з червоним буряком та оселедцем

Канапе з салямі та сиром

Салат “Віночок”

Список продуктів і приблизна вартість

Новий рік вже на порозі, і разом із передчуттям святкового дива постає питання: що ж приготувати на святковий стіл, щоб порадувати близьких і не перевищити бюджет?Ми підготували для вас ідеальне меню, яке включає різноманітні страви на будь-який смак і не перевищує 1000 гривень, і навіть склали список покупок, які треба буде зробити в магазині.Це оптимальний варіант для чотирьох осіб, щоб зустріти Новий рік ситно, смачно та економно.- Картопля – 1 кілограм- Часник – 4-5 зубчиків- Соняшникова олія – 2-3 столові ложки- Сіль, перець, улюблені спеції – до смакуКартоплю зі шкоринкою вимити та нарізати шматочками. Залити окропом, варити 3 хвилини після закипання, потім злити воду. Змішати спеції з олією, обваляти в них картоплю. Викласти на деко, застелене пергаментом, і запікати при 220 °C до рум’яної скоринки.- Курка – 2 кілограми- Соєвий соус – 300 мілілітрів- Лимонний сік – 1 столова ложка- Часник – 3-4 зубчики- Соняшникова олія – 1 столова ложкаДля маринаду змішати соєвий соус, лимонний сік, подрібнений часник і олію. Курку натерти маринадом і залишити в холодильнику на 4-12 годин. Запікати у фользі або рукаві при 180-200°С близько 1 години. Розгорнути для апетитної скоринки та запікати до готовності.- Шпроти – 200 грамів- Багет – 0,5 штуки- Яйця – 2 штуки- Плавлений сир – 1 штука- Свіжий огірок – 0,5 штуки- Майонез- Зелена цибуляЗварити яйця, натерти їх разом із плавленим сиром. Додати нарізану зелену цибулю, заправити майонезом. Багет нарізати, підсушити. Намазати яєчно-сирну масу, викласти шпроти і прикрасити слайсами огірка.- Багет – 0,5 штуки- Червоний буряк – 1 штука- Часник – 1 зубчик- Майонез – 1 столова ложка- Філе оселедця – 200 грамів- ЦибулинаБуряк відварити, охолодити, натерти на мілкій тертці. Змішати з часником і майонезом. Намазати суміш на скибочки багета. Зверху викласти кільця цибулі та шматочки оселедця.- Салямі – 200 грамів- Сир – 200 грамів- Оливки – 0,5 баночкиСир нарізати на круглі слайси, салямі – приблизно такого ж діаметра. Викладати шарами, щільно згорнути в харчову плівку й залишити у холодильнику на кілька годин. Заготівку нарізати трикутничками, зверху додати оливку й скріпити шпажкою.- Мікс салату – 1 пачка- Помідори коктейльні – 200 грамів- Сир фета – 200 грамів- Оливки – 0,5 баночки- Свіжий огірок – 0,5 штуки- Для заправки: сік половинки лимона, олія – 50 мілілітрів, дрібка орегано, сіль та перець за смаком.Листя салату викласти на тарілку у формі віночка. Овочі та сир нарізати доволі крупними шматками, разом з оливками викласти на салат. Змішати інгредієнти для заправки, полити зверху.- Картопля – 35 грн- Часник – 5 грн- Соняшникова олія – 10 грн- Курка – 170 грн- Соєвий соус – 40 грн- Лимон – 10 грн- Шпроти – 70 грн- Багет – 30 грн- Яйця – 15 грн- Плавлений сир – 20 грн- Свіжий огірок – 50 грн- Зелена цибуля – 10 грн- Майонез – 15 грн- Червоний буряк – 5 грн- Філе оселедця – 60 грн- Цибулина – 5 грн- Мікс салату – 60 грн- Помідори коктейльні – 40 грн- Сир фета – 70 грн- Оливки – 70 грн- Салямі – 80 грн- Сир твердий – 80 грн