Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох

Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох
Новий рік вже на порозі, і разом із передчуттям святкового дива постає питання: що ж приготувати на святковий стіл, щоб порадувати близьких і не перевищити бюджет?

Ми підготували для вас ідеальне меню, яке включає різноманітні страви на будь-який смак і не перевищує 1000 гривень, і навіть склали список покупок, які треба буде зробити в магазині.

Це оптимальний варіант для чотирьох осіб, щоб зустріти Новий рік ситно, смачно та економно.

Картопля по-селянськи


- Картопля – 1 кілограм
- Часник – 4-5 зубчиків
- Соняшникова олія – 2-3 столові ложки
- Сіль, перець, улюблені спеції – до смаку

Картоплю зі шкоринкою вимити та нарізати шматочками. Залити окропом, варити 3 хвилини після закипання, потім злити воду. Змішати спеції з олією, обваляти в них картоплю. Викласти на деко, застелене пергаментом, і запікати при 220 °C до рум’яної скоринки.

Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох

Печена курка


- Курка – 2 кілограми
- Соєвий соус – 300 мілілітрів
- Лимонний сік – 1 столова ложка
- Часник – 3-4 зубчики
- Соняшникова олія – 1 столова ложка

Для маринаду змішати соєвий соус, лимонний сік, подрібнений часник і олію. Курку натерти маринадом і залишити в холодильнику на 4-12 годин. Запікати у фользі або рукаві при 180-200°С близько 1 години. Розгорнути для апетитної скоринки та запікати до готовності.

Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох

Брускети зі шпротами та свіжим огірком


- Шпроти – 200 грамів
- Багет – 0,5 штуки
- Яйця – 2 штуки
- Плавлений сир – 1 штука
- Свіжий огірок – 0,5 штуки
- Майонез
- Зелена цибуля

Зварити яйця, натерти їх разом із плавленим сиром. Додати нарізану зелену цибулю, заправити майонезом. Багет нарізати, підсушити. Намазати яєчно-сирну масу, викласти шпроти і прикрасити слайсами огірка.

Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох

Брускети з червоним буряком та оселедцем


- Багет – 0,5 штуки
- Червоний буряк – 1 штука
- Часник – 1 зубчик
- Майонез – 1 столова ложка
- Філе оселедця – 200 грамів
- Цибулина

Буряк відварити, охолодити, натерти на мілкій тертці. Змішати з часником і майонезом. Намазати суміш на скибочки багета. Зверху викласти кільця цибулі та шматочки оселедця.

Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох

Канапе з салямі та сиром


- Салямі – 200 грамів
- Сир – 200 грамів
- Оливки – 0,5 баночки

Сир нарізати на круглі слайси, салямі – приблизно такого ж діаметра. Викладати шарами, щільно згорнути в харчову плівку й залишити у холодильнику на кілька годин. Заготівку нарізати трикутничками, зверху додати оливку й скріпити шпажкою.

Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох

Салат “Віночок”


- Мікс салату – 1 пачка
- Помідори коктейльні – 200 грамів
- Сир фета – 200 грамів
- Оливки – 0,5 баночки
- Свіжий огірок – 0,5 штуки
- Для заправки: сік половинки лимона, олія – 50 мілілітрів, дрібка орегано, сіль та перець за смаком.

Листя салату викласти на тарілку у формі віночка. Овочі та сир нарізати доволі крупними шматками, разом з оливками викласти на салат. Змішати інгредієнти для заправки, полити зверху.

Новорічний стіл за 1000 гривень: що приготувати на чотирьох

Список продуктів і приблизна вартість


- Картопля – 35 грн
- Часник – 5 грн
- Соняшникова олія – 10 грн
- Курка – 170 грн
- Соєвий соус – 40 грн
- Лимон – 10 грн
- Шпроти – 70 грн
- Багет – 30 грн
- Яйця – 15 грн
- Плавлений сир – 20 грн
- Свіжий огірок – 50 грн
- Зелена цибуля – 10 грн
- Майонез – 15 грн
- Червоний буряк – 5 грн
- Філе оселедця – 60 грн
- Цибулина – 5 грн
- Мікс салату – 60 грн
- Помідори коктейльні – 40 грн
- Сир фета – 70 грн
- Оливки – 70 грн
- Салямі – 80 грн
- Сир твердий – 80 грн

Мінімальна загальна вартість склала 910 гривень.


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