Сьогодні Волинь попрощалися з чотирма Героями

Сьогодні у Луцьку попрощалися з військовослужбовцямита, які віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Беззубенко Ілля Сергійович (31.01.2002 року народження) та Кривицький Петро Степанович (27.09.1973 року народження) загинули 19 грудня в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.Левчук Валерій Віталійович (1989 року народження) загинув 23 грудня поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області.До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук.Після завершення богослужіння труни з тілами полеглих захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Ще одного нашого Героя -(23.07.1992 року народження), який загинув 19 грудня поблизу населеного пункту Краматорськ Донецької області, відспівали у Свято-Троїцькій церкві села Коритниця Володимирського району. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.Щирі співчуття рідним та близьким воїнів.