Очільника одного із департаментів КМДА викрили на отриманні фейкової інвалідності

Очільника одного із департаментів КМДА викрили на отриманні фейкової інвалідності
Правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) на отриманні фейкової 2 групи інвалідності.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, LB.ua.

Ще у 2022 році посадовець подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

У результаті це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати із державного бюджету.

Із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.

Наразі за матеріалами СБУ посадовцю повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

Нещодавно керівнику та заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях країни повідомили про підозри через те, що вони незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. Один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис грн.

Тим часом у МОЗ пояснили, чи треба чоловікам з інвалідністю проходити повторні огляди після ліквідації МСЕК.

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Теги: Росія, війна
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