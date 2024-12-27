Очільника одного із департаментів КМДА викрили на отриманні фейкової інвалідності





Про це повідомили у Київській міській прокуратурі,



Ще у 2022 році посадовець подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.



У результаті це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати із державного бюджету.



Із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.



Наразі за матеріалами СБУ посадовцю повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:



ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);



ч. 3 ст. 190 (шахрайство).



Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.



Нещодавно керівнику та заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях країни повідомили про підозри через те, що вони незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. Один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис грн.



Тим часом у МОЗ пояснили, чи треба чоловікам з інвалідністю проходити повторні огляди після ліквідації МСЕК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) на отриманні фейкової 2 групи інвалідності.Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, LB.ua Ще у 2022 році посадовець подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.У результаті це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати із державного бюджету.Із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.Наразі за матеріалами СБУ посадовцю повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);ч. 3 ст. 190 (шахрайство).Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.Нещодавно керівнику та заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях країни повідомили про підозри через те, що вони незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. Один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис грн.Тим часом у МОЗ пояснили, чи треба чоловікам з інвалідністю проходити повторні огляди після ліквідації МСЕК.

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