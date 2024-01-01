Єднаймося заради захисту України: театр у Луцьку продовжує підтримувати воїнів через мистецтво





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«Завдяки спільним зусиллям колективу театру та наших глядачів під час заходів у закладі вдалося зібрати необхідну суму, яку конвертували в засіб зв'язку для захисників із 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Єднаймося заради захисту України!», – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що раніше працівники за зібрані кошти придбали для нашої армії дрон, який допомагає бійцям на фронті. Волинський драмтеатр постійно підтримує воїнів через мистецтво, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які тримають небо України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка продовжує підтримувати наші Збройні сили України, які щомиті стоять на захисті кожного з нас.Про це повідомляють на сторінці театру.«Завдяки спільним зусиллям колективу театру та наших глядачів під час заходів у закладі вдалося зібрати необхідну суму, яку конвертували в засіб зв'язку для захисників із 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Єднаймося заради захисту України!», – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що раніше працівники за зібрані кошти п, який допомагає бійцям на фронті. Волинський драмтеатр постійно підтримує воїнів через мистецтво, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які тримають небо України.

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