«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Мазурок
Сьогодні, 13:24
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Мазурок.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Прощаємось з 32-річним Героєм Олександром Мазурком.
Прошу мешканців громади сьогодні о 15:30 долучитись до коридору шани вздовж вулиць, через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальної, Ковельської, Данила Галицького та Устилузької до Січових Стрільців, 4/3.
Завтра, 28 грудня, прощання з полеглим штаб-сержантом розпочнеться у нього вдома об 11:30, звідти процесія вирушить до храму Святого Пантелеймона, де о 12:00 відбудеться чин похорону.
Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Прощаємось з 32-річним Героєм Олександром Мазурком.
Прошу мешканців громади сьогодні о 15:30 долучитись до коридору шани вздовж вулиць, через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальної, Ковельської, Данила Галицького та Устилузької до Січових Стрільців, 4/3.
Завтра, 28 грудня, прощання з полеглим штаб-сержантом розпочнеться у нього вдома об 11:30, звідти процесія вирушить до храму Святого Пантелеймона, де о 12:00 відбудеться чин похорону.
Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.
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