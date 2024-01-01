«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Мазурок

Олександр Мазурок.



Про це Ігор Пальонка.



"Прощаємось з 32-річним Героєм Олександром Мазурком.



Прошу мешканців громади сьогодні о 15:30 долучитись до коридору шани вздовж вулиць, через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальної, Ковельської, Данила Галицького та Устилузької до Січових Стрільців, 4/3.



Завтра, 28 грудня, прощання з полеглим штаб-сержантом розпочнеться у нього вдома об 11:30, звідти процесія вирушить до храму Святого Пантелеймона, де о 12:00 відбудеться чин похорону.



Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на Волинь повертається ГеройПро це повідомив міський голова Володимира"Прощаємось з 32-річним ГероємПрошу мешканців громади сьогодні о 15:30 долучитись до коридору шани вздовж вулиць, через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальної, Ковельської, Данила Галицького та Устилузької до Січових Стрільців, 4/3.Завтра, 28 грудня, прощання з полеглим штаб-сержантом розпочнеться у нього вдома об 11:30, звідти процесія вирушить до храму Святого Пантелеймона, де о 12:00 відбудеться чин похорону.Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

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