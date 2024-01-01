Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Валерія Грибчука

Валерія Грибчука, 1970 року народження, з Дмитрівки.



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"Солдат 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Валерій Миколайович Грибчук понад рік вважався зниклим безвісти. І лише тепер загиблий захисник «на щиті» повернеться на малу батьківщину, де знайде останній спочинок.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати.



Траур за померлим воїном Валерієм Грибчуком триватиме з 27 до 29 грудня 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Зазначається, що про час та місце поховання Героя повідомлять згодом.



Колектив Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенська громада втратила ще одного вірного сина України - офіційно підтвердили загибель, 1970 року народження, з Дмитрівки.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Солдат 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Валерій Миколайович Грибчук понад рік вважався зниклим безвісти. І лише тепер загиблий захисник «на щиті» повернеться на малу батьківщину, де знайде останній спочинок.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати.Траур за померлим воїном Валерієм Грибчуком триватиме з 27 до 29 грудня 2024 року включно", - йдеться в повідомленні.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Зазначається, що про час та місце поховання Героя повідомлять згодом.

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