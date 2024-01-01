Уряд дозволив бронювати священнослужителів





Про це свідчить постанова від 26 грудня 2024 року №1498, пише



Відтепер бронювання підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.



Релігійних організацій не стосуватиметься вимога щодо середньої зарплати для підприємств, які хочуть забронювати своїх працівників. Нагадаємо, вона повинна бути не меншою ніж 2,5 мінімальної зарплати (станом на 2024 рік — 20 тисяч гривень).



Їх також омине норма, яка передбачає, що кількість військовозобов’язаних на критично важливому підприємстві чи установі повинна становити не більше ніж 50% загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і розширив перелік тих, хто може отримати «бронь».Про це свідчить постанова від 26 грудня 2024 року №1498, пише Громадське Відтепер бронювання підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.Релігійних організацій не стосуватиметься вимога щодо середньої зарплати для підприємств, які хочуть забронювати своїх працівників. Нагадаємо, вона повинна бути не меншою ніж 2,5 мінімальної зарплати (станом на 2024 рік — 20 тисяч гривень).Їх також омине норма, яка передбачає, що кількість військовозобов’язаних на критично важливому підприємстві чи установі повинна становити не більше ніж 50% загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

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