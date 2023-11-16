Слідчі повідомили про підозру шахраєві, який одурив двох пенсіонерок у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.Нагадаємо, учора, 26 грудня, у Луцьку оперативники затримали 18-річного одесита, який, представившись працівником закладу охорони здоров`я, шахрайським шляхом видурив у 83-річної лучанки понад 2500 доларів США.Окрім того, поліцейські встановили причетність зловмисника до вчинення аналогічного злочину напередодні та до скоєння крадіжки.Слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство і крадіжку.Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.