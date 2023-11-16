Повідомили про підозру шахраєві, який одурив двох пенсіонерок у Луцьку
Сьогодні, 16:49
Слідчі повідомили про підозру шахраєві, який одурив двох пенсіонерок у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Нагадаємо, учора, 26 грудня, у Луцьку оперативники затримали 18-річного одесита, який, представившись працівником закладу охорони здоров`я, шахрайським шляхом видурив у 83-річної лучанки понад 2500 доларів США.
Окрім того, поліцейські встановили причетність зловмисника до вчинення аналогічного злочину напередодні та до скоєння крадіжки.
Слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство і крадіжку.
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Нагадаємо, учора, 26 грудня, у Луцьку оперативники затримали 18-річного одесита, який, представившись працівником закладу охорони здоров`я, шахрайським шляхом видурив у 83-річної лучанки понад 2500 доларів США.
Окрім того, поліцейські встановили причетність зловмисника до вчинення аналогічного злочину напередодні та до скоєння крадіжки.
Слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство і крадіжку.
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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