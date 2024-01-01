Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Мережі

Андрія Мережі.



Про це



"На жаль, за результатами ДНК-аналізу маємо підтвердження загибелі військовослужбовця з Городка. З превеликим сумом повідомляємо, що 30 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області, загинув старший солдат – Андрій Мережа, 1985 року народження. Із 1 травня 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу і незалежність загинув на полі з російським окупантом.



Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати.



Світлі спогади про Героя завжди будуть сильнішими за смерть.



Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Андріївні, сестрі Наталі та всій родині загиблого. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зустріч та поховання Андрія пройде у понеділок в рідному селі Городок.



Зазначається, що про час прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель Героя з ВолиніПро це повідомили у Прилісненській громаді."На жаль, за результатами ДНК-аналізу маємо підтвердження загибелі військовослужбовця з Городка. З превеликим сумом повідомляємо, що 30 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області, загинув старший солдат – Андрій Мережа, 1985 року народження. Із 1 травня 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу і незалежність загинув на полі з російським окупантом.Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати.Світлі спогади про Героя завжди будуть сильнішими за смерть.Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Андріївні, сестрі Наталі та всій родині загиблого. Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зустріч та поховання Андрія пройде у понеділок в рідному селі Городок.Зазначається, що про час прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію