Через ранкову ожеледицю у Луцьку травмувалися понад 30 людей





Про це Микола Литвин. У коридорі приймального відділення утворилися черги.



"Ожеледиця почалася. Люди дуже сильно почали травмуватися. Є звернення з переломом променевої кістки або кісток гомілки. Є рани голови", — зазначив лікар-травматолог.



Один із пацієнтів, який відмовився назвати ім'я, розповів, що травмувався, коли виходив з під’їзду. Чоловік пошкодив спину.



"Упав я і моя сусідка впала прямо на тому самому місці. Біль такий був, що терпіти неможливо. Вже після того працівники ЖЕКу посипали піском", — говорить лучанин.



Лучанка Олена теж отримала травму біля свого будинку. "Чекаю на рентген, говорить пацієнтка. — Через болі приїхала до лікарні. ОСББ ніякі міри не були прийняті, щоб посипати сіллю. Навіть, не знала, що є ожеледиця. Просто виходила і впала".



Як розповіла Суспільному синоптикиня Валентина Набока, найближчим часом захід України охоплять декілька циклонів, що будуть супроводжуватися незначними опадами.



"Сьогоднішня ожеледиця трішки не в повній мірі була передбачувана. Ми очікували її місцями лише по області. Найближчим часом у нас очікується вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень не більше 5 градусів тепла", — додала синоптикиня.



За даними обласного гідрометеоцентру, до кінця грудня через температурні показники близькі до нуля на дорогах варто очікувати ожеледицю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До обіду 27 грудня через ранкову ожеледицю на дорогах та тротуарах до травмпункту медоб'єднання у Луцьку звернулися 30 людей.Про це Суспільному розповів лікар-травматолог. У коридорі приймального відділення утворилися черги."Ожеледиця почалася. Люди дуже сильно почали травмуватися. Є звернення з переломом променевої кістки або кісток гомілки. Є рани голови", — зазначив лікар-травматолог.Один із пацієнтів, який відмовився назвати ім'я, розповів, що травмувався, коли виходив з під’їзду. Чоловік пошкодив спину."Упав я і моя сусідка впала прямо на тому самому місці. Біль такий був, що терпіти неможливо. Вже після того працівники ЖЕКу посипали піском", — говорить лучанин.Лучанкатеж отримала травму біля свого будинку. "Чекаю на рентген, говорить пацієнтка. — Через болі приїхала до лікарні. ОСББ ніякі міри не були прийняті, щоб посипати сіллю. Навіть, не знала, що є ожеледиця. Просто виходила і впала".Як розповіла Суспільному синоптикиня, найближчим часом захід України охоплять декілька циклонів, що будуть супроводжуватися незначними опадами."Сьогоднішня ожеледиця трішки не в повній мірі була передбачувана. Ми очікували її місцями лише по області. Найближчим часом у нас очікується вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень не більше 5 градусів тепла", — додала синоптикиня.За даними обласного гідрометеоцентру, до кінця грудня через температурні показники близькі до нуля на дорогах варто очікувати ожеледицю.

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