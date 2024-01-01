Через ранкову ожеледицю у Луцьку травмувалися понад 30 людей

Через ранкову ожеледицю у Луцьку травмувалися понад 30 людей
До обіду 27 грудня через ранкову ожеледицю на дорогах та тротуарах до травмпункту медоб'єднання у Луцьку звернулися 30 людей.

Про це Суспільному розповів лікар-травматолог Микола Литвин. У коридорі приймального відділення утворилися черги.

"Ожеледиця почалася. Люди дуже сильно почали травмуватися. Є звернення з переломом променевої кістки або кісток гомілки. Є рани голови", — зазначив лікар-травматолог.

Один із пацієнтів, який відмовився назвати ім'я, розповів, що травмувався, коли виходив з під’їзду. Чоловік пошкодив спину.

"Упав я і моя сусідка впала прямо на тому самому місці. Біль такий був, що терпіти неможливо. Вже після того працівники ЖЕКу посипали піском", — говорить лучанин.

Лучанка Олена теж отримала травму біля свого будинку. "Чекаю на рентген, говорить пацієнтка. — Через болі приїхала до лікарні. ОСББ ніякі міри не були прийняті, щоб посипати сіллю. Навіть, не знала, що є ожеледиця. Просто виходила і впала".

Як розповіла Суспільному синоптикиня Валентина Набока, найближчим часом захід України охоплять декілька циклонів, що будуть супроводжуватися незначними опадами.

"Сьогоднішня ожеледиця трішки не в повній мірі була передбачувана. Ми очікували її місцями лише по області. Найближчим часом у нас очікується вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень не більше 5 градусів тепла", — додала синоптикиня.

За даними обласного гідрометеоцентру, до кінця грудня через температурні показники близькі до нуля на дорогах варто очікувати ожеледицю.

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Теги: Луцьк, ожеледиця
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