Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 грудня
Луцьк
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 грудня
Луцьк
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла
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