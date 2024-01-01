Громада з Волині за рік спрямувала понад 7 мільйонів на підтримку Сил оборони України

У 2024 році Горохівська міська рада спрямувала на підтримку наших захисників понад 7 млн 350 тис. грн.Про це повідомляють на сайті Горохівської міської ради.Відтак, 3 млн 300 тис. грн спрямували на придбання квадрокоптерів, 852 тис. грн — на інше необхідне обладнання, 3 млн 200 тис. грн спрямовано на військові частини та заходи оборони.Окрім цього, за благодійні внески працівників міської ради придбано допоміжне обладнання для військових на суму 899 тис. грн.Напередодні Різдва Горохівський міський головаразом із волонтерамитавідвідали наших військових. Вони подолали маршрут, який охоплював усю лінію фронту — від Харківської до Запорізької області. Військовим передали квадрокоптери, РЕБи, зарядні станції, продукти харчування та адресні посилки від рідних.До організації поїздки активно долучилися волонтерта депутат Волинської обласної радиТакож, чимало необхідного для військових обладнання закуплено за кошти місцевого бюджету та благодійні внески працівників міської ради.Одним із ключових моментів поїздки стало підписання Меморандуму про співпрацю між Горохівською міською радою та прифронтовою Таврійською сільською радою Запорізької області. На території цієї громади перебуває чимало військових із Горохівської громади, що робить цей зв’язок особливо важливим.