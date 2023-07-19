У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук
Сьогодні, 21:57
Нещадна війна з російськими окупантами продовжує свої страшні жнива на українській землі.
Про страшну звістку повідомили у Берестечківській громаді.
"26 грудня 2024 року під час виконання військового обовʼязку по відсічі та стримуванню збройної агресії російської федерації, від отриманих травм несумісних з життям, помер у лікарні військовослужбовець Збройних сил України, житель села Перемиль, солдат Сапіжук Юрій Віталійович (30.04.1992 р-н)", - йдеться у дописі на сторінці громади.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про страшну звістку повідомили у Берестечківській громаді.
"26 грудня 2024 року під час виконання військового обовʼязку по відсічі та стримуванню збройної агресії російської федерації, від отриманих травм несумісних з життям, помер у лікарні військовослужбовець Збройних сил України, житель села Перемиль, солдат Сапіжук Юрій Віталійович (30.04.1992 р-н)", - йдеться у дописі на сторінці громади.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО
Сьогодні, 22:38
У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук
Сьогодні, 21:57
Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов
Сьогодні, 21:16
Громада з Волині за рік спрямувала понад 7 мільйонів на підтримку Сил оборони України
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00