У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук

У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук
Нещадна війна з російськими окупантами продовжує свої страшні жнива на українській землі.

Про страшну звістку повідомили у Берестечківській громаді.

"26 грудня 2024 року під час виконання військового обовʼязку по відсічі та стримуванню збройної агресії російської федерації, від отриманих травм несумісних з життям, помер у лікарні військовослужбовець Збройних сил України, житель села Перемиль, солдат Сапіжук Юрій Віталійович (30.04.1992 р-н)", - йдеться у дописі на сторінці громади.

У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.

Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Юрій Сапіжук, війна, Україна, Волинь, Перемиль, втрата, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО
Сьогодні, 22:38
У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук
Сьогодні, 21:57
Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов
Сьогодні, 21:16
Громада з Волині за рік спрямувала понад 7 мільйонів на підтримку Сил оборони України
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий
24 червень, 21:14
Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк Повернувся в Україну, щоб захищати її: на Донеччині загинув волинянин Олександр Ризванюк
19 липень, 2023, 21:34
На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас На Донеччині загинув волинянин Анатолій Гас
04 жовтень, 2022, 21:35
Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов
Сьогодні, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО
Сьогодні, 22:38
 0
У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук
Сьогодні, 21:57
 0
Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов
Сьогодні, 21:16
 0
Громада з Волині за рік спрямувала понад 7 мільйонів на підтримку Сил оборони України
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8