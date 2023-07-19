У лікарні від отриманих на війні травм помер воїн з Волині Юрій Сапіжук





Про страшну звістку повідомили у Берестечківській громаді.



"26 грудня 2024 року під час виконання військового обовʼязку по відсічі та стримуванню збройної агресії російської федерації, від отриманих травм несумісних з життям, помер у лікарні військовослужбовець Збройних сил України, житель села Перемиль, солдат Сапіжук Юрій Віталійович (30.04.1992 р-н)", - йдеться у дописі на сторінці громади.



У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.



Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять згодом.

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