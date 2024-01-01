Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов

Безжальна російсько-українська війна знову забрала життя молодого воїна з Волині. Трагічна звістка надійшла у Підгайцівську громаду.Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у фейсбуці."З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, відважного захисника України,, 1990 року народження. Він загинув 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться у дописі.Будучи командиром бойової машини відділення механізованого взводу, механізованого батальйону, Вадим Слєпцов мужньо захищав Україну від російських окупантів.31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу, Вадим Слєпцов віддав своє життя за нашу Батьківщину. Тривалий час солдат вважався зниклим безвісти.Про графік зустрічі і прощання з загиблим повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.