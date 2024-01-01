Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов

Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов
Безжальна російсько-українська війна знову забрала життя молодого воїна з Волині. Трагічна звістка надійшла у Підгайцівську громаду.

Про це повідомляють на офіційній сторінці громади у фейсбуці.

"З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, відважного захисника України, Слєпцова Вадима Володимировича, 1990 року народження. Він загинув 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться у дописі.

Будучи командиром бойової машини відділення механізованого взводу, механізованого батальйону, Вадим Слєпцов мужньо захищав Україну від російських окупантів.

31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу, Вадим Слєпцов віддав своє життя за нашу Батьківщину. Тривалий час солдат вважався зниклим безвісти.

Про графік зустрічі і прощання з загиблим повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вадим Слєпцов, війна, загибель, Підгайці, смерть, втрата, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов
Сьогодні, 21:16
Громада з Волині за рік спрямувала понад 7 мільйонів на підтримку Сил оборони України
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
Через ранкову ожеледицю у Луцьку травмувалися понад 30 людей
Сьогодні, 19:17
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Мережі
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб
22 листопад, 20:35
Вважався зниклим безвісти: на Запоріжі загинув воїн з Волині Петро Вакульчук Вважався зниклим безвісти: на Запоріжі загинув воїн з Волині Петро Вакульчук
20 вересень, 21:57
На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик
10 вересень, 20:35
Біля Покровська загинув воїн з Волині Андрій Шкамарда Біля Покровська загинув воїн з Волині Андрій Шкамарда
20 серпень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов
Сьогодні, 21:16
 0
Громада з Волині за рік спрямувала понад 7 мільйонів на підтримку Сил оборони України
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Через ранкову ожеледицю у Луцьку травмувалися понад 30 людей
Сьогодні, 19:17
 0
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Мережі
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8