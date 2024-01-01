Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО





Про це Володимир Марценюк. З його слів, через те, що вночі дороги вже були підсипані, ситуація не стала критичною.



З його слів, уночі та зранку 27 грудня на дорогах Луцька працювали сумарно 4 спецавтівки, ще 5 тракторів посипали різними сумішами та розчищали від льоду тротуари.



"Дуже складна була ситуація і її передбачити було неможливо. Черговий спрацював вчасно. Тротуари були сухі, а десь після 8 ранку на тротуарній частині почало підмерзання і стало слизько. Була плюсова температура, яка перейшла у мінус і впав зненацька туман у вигляді опадів", — сказав комунальник.



Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк зазначив, що слизько у місті стало орієнтовно 7:30 до 8:30, і це піковий час, коли люди йдуть на роботу. Попри це, з його слів, критичної ситуації в місті не було.



"Враховуючи різку зміну тиску і те, що був морозець, туман почав накривати тротуари. Було слизько лише там, де бруківка і ще десь місцями. Плюс велика вологість. На проїжджій частині слизько не було. Там де асфальт, нова бруківка, то воно трішки взялося швидше",— сказав посадовець.



Микола Осіюк додав, що для посипання тротуарів і доріг на зимовий період заготовили майже 2 тисячі тонн солі, тисячу тонн щебенево-соляної суміші та стільки ж піщано-соляної суміші. Раніше Володимир Марценюк розповідав, що цього року пісок для посипання доріг не використовуватимуть.



Найближчим часом захід України охоплять декілька циклонів, що буде супроводжуватися незначними опадами, розповіла синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.



"Сьогоднішня ожеледиця трішки не в повній мірі була передбачувана. Ми очікували її місцями лише по області. Найближчим часом у нас очікується вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень по області не більше 5 градусів тепла", — сказала синоптикиня.



Валентина Набока додала: до 31 грудня на Волині на дорогах варто очікувати ожеледицю через температурні показники близькі до нуля.



Більше про ранкову ситуацію з ожеледицею в Луцьку і про черги у травмпунктах медичних закладів міста дивіться на Youtube-каналі Суспільне Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 27 грудня на асфальті й бруківці в Луцьку утворилася ожеледиця через туман і мороз. Такі погодні умови передбачити було неможливо, однак працівники комунального автотранспортного підприємства спрацювали вчасно.Про це Суспільному розповів директор КП "Луцькспецкомунтранс". З його слів, через те, що вночі дороги вже були підсипані, ситуація не стала критичною.З його слів, уночі та зранку 27 грудня на дорогах Луцька працювали сумарно 4 спецавтівки, ще 5 тракторів посипали різними сумішами та розчищали від льоду тротуари."Дуже складна була ситуація і її передбачити було неможливо. Черговий спрацював вчасно. Тротуари були сухі, а десь після 8 ранку на тротуарній частині почало підмерзання і стало слизько. Була плюсова температура, яка перейшла у мінус і впав зненацька туман у вигляді опадів", — сказав комунальник.Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк зазначив, що слизько у місті стало орієнтовно 7:30 до 8:30, і це піковий час, коли люди йдуть на роботу. Попри це, з його слів, критичної ситуації в місті не було."Враховуючи різку зміну тиску і те, що був морозець, туман почав накривати тротуари. Було слизько лише там, де бруківка і ще десь місцями. Плюс велика вологість. На проїжджій частині слизько не було. Там де асфальт, нова бруківка, то воно трішки взялося швидше",— сказав посадовець.Микола Осіюк додав, що для посипання тротуарів і доріг на зимовий період заготовили майже 2 тисячі тонн солі, тисячу тонн щебенево-соляної суміші та стільки ж піщано-соляної суміші. Раніше Володимир Марценюк розповідав, що цього року пісок для посипання доріг не використовуватимуть.Найближчим часом захід України охоплять декілька циклонів, що буде супроводжуватися незначними опадами, розповіла синоптикиня обласного центру з гідрометеорології"Сьогоднішня ожеледиця трішки не в повній мірі була передбачувана. Ми очікували її місцями лише по області. Найближчим часом у нас очікується вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень по області не більше 5 градусів тепла", — сказала синоптикиня.Валентина Набока додала: до 31 грудня на Волині на дорогах варто очікувати ожеледицю через температурні показники близькі до нуля.Більше про ранкову ситуацію з ожеледицею в Луцьку і про черги у травмпунктах медичних закладів міста дивіться на Youtube-каналі Суспільне Луцьк.

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