Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО

Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО
Вранці 27 грудня на асфальті й бруківці в Луцьку утворилася ожеледиця через туман і мороз. Такі погодні умови передбачити було неможливо, однак працівники комунального автотранспортного підприємства спрацювали вчасно.

Про це Суспільному розповів директор КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк. З його слів, через те, що вночі дороги вже були підсипані, ситуація не стала критичною.

З його слів, уночі та зранку 27 грудня на дорогах Луцька працювали сумарно 4 спецавтівки, ще 5 тракторів посипали різними сумішами та розчищали від льоду тротуари.
Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО


"Дуже складна була ситуація і її передбачити було неможливо. Черговий спрацював вчасно. Тротуари були сухі, а десь після 8 ранку на тротуарній частині почало підмерзання і стало слизько. Була плюсова температура, яка перейшла у мінус і впав зненацька туман у вигляді опадів", — сказав комунальник.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк зазначив, що слизько у місті стало орієнтовно 7:30 до 8:30, і це піковий час, коли люди йдуть на роботу. Попри це, з його слів, критичної ситуації в місті не було.
Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО

"Враховуючи різку зміну тиску і те, що був морозець, туман почав накривати тротуари. Було слизько лише там, де бруківка і ще десь місцями. Плюс велика вологість. На проїжджій частині слизько не було. Там де асфальт, нова бруківка, то воно трішки взялося швидше",— сказав посадовець.
Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО


Микола Осіюк додав, що для посипання тротуарів і доріг на зимовий період заготовили майже 2 тисячі тонн солі, тисячу тонн щебенево-соляної суміші та стільки ж піщано-соляної суміші. Раніше Володимир Марценюк розповідав, що цього року пісок для посипання доріг не використовуватимуть.
Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО

Найближчим часом захід України охоплять декілька циклонів, що буде супроводжуватися незначними опадами, розповіла синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.

"Сьогоднішня ожеледиця трішки не в повній мірі була передбачувана. Ми очікували її місцями лише по області. Найближчим часом у нас очікується вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень по області не більше 5 градусів тепла", — сказала синоптикиня.
Ожеледиця на Волині: що кажуть синоптики та комунальники. ФОТО

Валентина Набока додала: до 31 грудня на Волині на дорогах варто очікувати ожеледицю через температурні показники близькі до нуля.

Більше про ранкову ситуацію з ожеледицею в Луцьку і про черги у травмпунктах медичних закладів міста дивіться на Youtube-каналі Суспільне Луцьк.

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Теги: Волинь, Луцьк, ожеледиця, погода
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