Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента

Михайло Хімчак отримав від президента медаль "За оборону України".



Про нагороду 27 грудня повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби, пише



Відзнаку капелану вручили під час короткотермінової відпустки. Михайло Хімчак неодноразово супроводжував бійців прикордонної комендатури швидкого реагування на передовій.



Після завершення відпустки капелан знову вирушає у зону бойових дій. Зі слів протоієрея, його основне завдання — підтримувати військовослужбовців прикордонних підрозділів, зокрема, знаходячись з ними на передовій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий капелан Волинського прикордонного загону, протоієрейотримав від президента медаль "За оборону України".Про нагороду 27 грудня повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби, пише Суспільне Відзнаку капелану вручили під час короткотермінової відпустки.неодноразово супроводжував бійців прикордонної комендатури швидкого реагування на передовій.Після завершення відпустки капелан знову вирушає у зону бойових дій. Зі слів протоієрея, його основне завдання — підтримувати військовослужбовців прикордонних підрозділів, зокрема, знаходячись з ними на передовій.

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