Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента

Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Військовий капелан Волинського прикордонного загону, протоієрей Михайло Хімчак отримав від президента медаль "За оборону України".

Про нагороду 27 грудня повідомили на сторінці Західного управління Держприкордонслужби, пише Суспільне.

Відзнаку капелану вручили під час короткотермінової відпустки. Михайло Хімчак неодноразово супроводжував бійців прикордонної комендатури швидкого реагування на передовій.

Після завершення відпустки капелан знову вирушає у зону бойових дій. Зі слів протоієрея, його основне завдання — підтримувати військовослужбовців прикордонних підрозділів, зокрема, знаходячись з ними на передовій.
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, капелан, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Мережі
Сьогодні, 18:15
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Сьогодні, 17:41
Повідомили про підозру шахраєві, який одурив двох пенсіонерок у Луцьку
Сьогодні, 16:49
Уряд дозволив бронювати священнослужителів
Сьогодні, 16:18
Очільника одного із департаментів КМДА викрили на отриманні фейкової інвалідності
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Орденом «За мужність» нагородили головного сержанта Олега Собуцького з Боратинської громади Орденом «За мужність» нагородили головного сержанта Олега Собуцького з Боратинської громади
08 грудень, 12:25
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних
24 листопад, 11:44
Батькам загиблого воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина. ФОТО Батькам загиблого воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина. ФОТО
31 жовтень, 01:15
Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
23 жовтень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Мережі
Сьогодні, 18:15
 0
Капелан Волинського прикордонного загону отримав відзнаку від президента
Сьогодні, 17:41
 0
Повідомили про підозру шахраєві, який одурив двох пенсіонерок у Луцьку
Сьогодні, 16:49
 0
Уряд дозволив бронювати священнослужителів
Сьогодні, 16:18
 0
Очільника одного із департаментів КМДА викрили на отриманні фейкової інвалідності
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8