Ожеледь у Луцьку: скільки спецтехніки працює на дорогах
Сьогодні, 10:41
Станом на ранок 27 грудня у Луцьку через ожеледь тротуари та дороги посипають протиожеледними сумішами.
В місті працюють шість спецмашин і 63 двірники, пише Суспільне.
"Через складні погодні умови о 7.30 на поверхню землі почав опускатися туман, утворилася ожеледиця. У результаті бруківка на тротуарах стала слизькою. Пішохідні доріжки, які мають асфальтоване покриття, не такі слизькі, адже не мають гладкої поверхні", — йдеться у повідомленні міськради.
За даними обласного гідрометеоцентру, ожеледь і ожеледиця збережеться до кінця доби. Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпечності.
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В місті працюють шість спецмашин і 63 двірники, пише Суспільне.
"Через складні погодні умови о 7.30 на поверхню землі почав опускатися туман, утворилася ожеледиця. У результаті бруківка на тротуарах стала слизькою. Пішохідні доріжки, які мають асфальтоване покриття, не такі слизькі, адже не мають гладкої поверхні", — йдеться у повідомленні міськради.
За даними обласного гідрометеоцентру, ожеледь і ожеледиця збережеться до кінця доби. Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпечності.
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