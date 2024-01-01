Курс валют на 27 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 27 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 27 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 2 копійки і становить 41,84 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,84 (-2 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,51 (+/- 0коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,20 (+3 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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