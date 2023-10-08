Віз на роботу працівників і злетів із траси: на Волині судили водія буса за смертельну ДТП





Чоловіка визнали винним, сказано у вироку Ковельського міськрайонного суду, передає



Згідно з матеріалами справи, водій рухався автомобільною дорогою в напрямку руху від Ковеля до Любомля. Поблизу повороту до села Старі Кошари не був уважний, не врахував дорожню обстановку і автомобіль почало заносити. Внаслідок цього бус із водієм й трьома пасажирами злетів із дороги та перевернувся.



Один із пасажирів буса отримав травми середнього ступеня тяжкості, інший пасажир, житель Ковельського району, загинув на місці події від несумісних із життям травм.



У суді водій визнав свою вину повністю. Він розповів, що внаслідок ДТП й удару втратив свідомість. Коли прийшов до тями, побачив загиблого під автомобілем і намагався його врятувати, однак результату не було.



Також волинянин сказав, що намагається допомагати родині загиблого та оплатив поховання. Один із травмованих пасажирів у суді розповів, що того дня він із колегами їхали на роботу автомобілем фірми. Претензій до обвинуваченого він не мав.



Суддя Ковельського міськрайонного суду звільнив водія буса від трьох років за ґратами з випробувальним терміном на два роки.



Що відомо про смертельну ДТП на Ковельщині



Аварія біля села Старі Кошари Ковельського району сталася вранці 24 січня 2024 року. Автомобіль під час руху злетів у кювет і перевернувся. Житель Ковельського району, який був на пасажирському місці загинув на місці. Водій від госпіталізації до лікарні відмовився.



На місці ДТП рятувальники запобігли пожежі транспортного засобу, з якого вилилось пальне та мастило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили уродженця Ковельщини, який у січні 2024 року віз на мікроавтобусі Volkswagen LТ підприємства трьох робітників, однак не впорався з керуванням і злетів у кювет. Внаслідок аварії загинув 34-річний пасажир.Чоловіка визнали винним, сказано у вироку Ковельського міськрайонного суду, передає "Суспільне" Згідно з матеріалами справи, водій рухався автомобільною дорогою в напрямку руху від Ковеля до Любомля. Поблизу повороту до села Старі Кошари не був уважний, не врахував дорожню обстановку і автомобіль почало заносити. Внаслідок цього бус із водієм й трьома пасажирами злетів із дороги та перевернувся.Один із пасажирів буса отримав травми середнього ступеня тяжкості, інший пасажир, житель Ковельського району, загинув на місці події від несумісних із життям травм.У суді водій визнав свою вину повністю. Він розповів, що внаслідок ДТП й удару втратив свідомість. Коли прийшов до тями, побачив загиблого під автомобілем і намагався його врятувати, однак результату не було.Також волинянин сказав, що намагається допомагати родині загиблого та оплатив поховання. Один із травмованих пасажирів у суді розповів, що того дня він із колегами їхали на роботу автомобілем фірми. Претензій до обвинуваченого він не мав.Суддя Ковельського міськрайонного суду звільнив водія буса від трьох років за ґратами з випробувальним терміном на два роки.Аварія біля села Старі Кошари Ковельського району сталася вранці 24 січня 2024 року. Автомобіль під час руху злетів у кювет і перевернувся. Житель Ковельського району, який був на пасажирському місці загинув на місці. Водій від госпіталізації до лікарні відмовився.На місці ДТП рятувальники запобігли пожежі транспортного засобу, з якого вилилось пальне та мастило.

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