Російська ракета стала причиною авіатрощі літака в Казахстані, — Euronews

Російська ракета стала причиною авіатрощі літака в Казахстані, — Euronews
Попереднє розслідування щодо падіння літака Embraer поблизу казахстанського Актау встановило, що причиною авіатрощі є російська ракета.

Про це пише Громадське з посиланням на Euronews.

За даними співрозмовників видання, ракету класу «земля — повітря» випустили по рейсу 8432, коли над Грозним фіксували активність безпілотників. Вона вибухнула поруч із бортом, а її уламки уразили пасажирів і екіпаж.

Урядові джерела Euronews зауважили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку. Літаку наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Як вказує бакинське міжнародне видання AnewZ, ракету випустили із зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С».

У Чечні підтвердили, що вранці 25 грудня Грозний атакували безпілотники. Там кажуть, що минулося без постраждалих чи руйнувань.

Зазначимо, що директор Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко вже заявляв, що літак збив російський зенітно-ракетний комплекс.

Падіння літака в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського Актау. Як повідомляють інформаційні агенції, лайнер подав сигнал надзвичайної ситуації, коли був над Каспійським морем.

За даними аеропорту Чечні, через туман у Грозному літак перенаправили до Махачкали, а потім до Актау. На кадрах, опублікованих очевидцями з місця подій, видно, як літак знижується над аеропортом Актау. Потім він під кутом врізається в землю. На відео помітно вибух і стовп диму.

В авіакатастрофі загинули 38 людей. Але також є й ті, хто вижив. За даними МНС Казахстану, їх 25.

Казахстанські ЗМІ з посиланням на управління охорони здоров'я Мангистауської області повідомляють, що на борту міг статися вибух. Про вибух говорять і ті, що вижили під час аварії. Поліція порушила кримінальну справу за фактом аварії літака.

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Теги: Казахстан, літак
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