У Луцьку чоловік взяв у знайомого авто, щоб відремонтувати, та продав його
Сьогодні, 12:00
Луцький міськрайонний суд розглянув справу щодо місцевого жителя, який незаконно заволодів чужим автомобілем.
Про це йдеться у вироку від 20 грудня.
Обвинувачений раніше вже він був засуджений за зберігання наркотиків та на момент скоєння злочину відбував іспитовий строк. Попри це він знову порушив закон.
Так, у липні 2023 року чоловік отримав від знайомого машину, яку нібито мав відремонтувати. Але замість цього продав її за 500 доларів США. Це попри те, що реальна ринкова вартість авто (BMW 523i 1998 року випуску) становила понад 4 000 доларів США. У серпні власник хотів забрати свій транспортний засіб, але виявилося, що той зник.
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та навіть частково погодився компенсувати моральну шкоду потерпілому. Однак суд врахував, що на момент злочину чоловік вже перебував на випробувальному терміні за попереднє правопорушення.
Таким чином невідбуту частину покарання приєднали до нового. Тож тепер підсудному доведеться провести за ґратами 5 років і 3 місяці.
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Про це йдеться у вироку від 20 грудня.
Обвинувачений раніше вже він був засуджений за зберігання наркотиків та на момент скоєння злочину відбував іспитовий строк. Попри це він знову порушив закон.
Так, у липні 2023 року чоловік отримав від знайомого машину, яку нібито мав відремонтувати. Але замість цього продав її за 500 доларів США. Це попри те, що реальна ринкова вартість авто (BMW 523i 1998 року випуску) становила понад 4 000 доларів США. У серпні власник хотів забрати свій транспортний засіб, але виявилося, що той зник.
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та навіть частково погодився компенсувати моральну шкоду потерпілому. Однак суд врахував, що на момент злочину чоловік вже перебував на випробувальному терміні за попереднє правопорушення.
Таким чином невідбуту частину покарання приєднали до нового. Тож тепер підсудному доведеться провести за ґратами 5 років і 3 місяці.
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