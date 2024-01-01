На Волині з поліцією шукали загублених колядників
Сьогодні, 21:16
Різдвяна радість: на Ковельщині протягом години поліцейські розшукали двох зниклих діток.
Про це повідомили у поліції Волині.
Мати дітей повідомила близько 19 години до поліції про те, що ще о 16 дівчинка 10 років та 8-річний хлопчик пішли колядувати і досі не повернулись додому.
Надворі вже було темно, діти засобів зв’язку не мали, тож жінка забила на сполох.
На пошуки негайно зорієнтували особовий склад поліції.
На щастя, протягом години поліцейські розшукали дітей цілими і неушкодженими.
З рідними провели профілактичну бесіду, аби вони пояснювали дітям правила особистої безпеки і краще контролювали їхнє місце перебування та давали обов’язково телефони.
Якщо такої можливості немає – потрібно супроводжувати дітей, аби з ними не сталось чогось поганого і вони не заблукали.
У разі потреби завжди телефонуйте на 102.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Мати дітей повідомила близько 19 години до поліції про те, що ще о 16 дівчинка 10 років та 8-річний хлопчик пішли колядувати і досі не повернулись додому.
Надворі вже було темно, діти засобів зв’язку не мали, тож жінка забила на сполох.
На пошуки негайно зорієнтували особовий склад поліції.
На щастя, протягом години поліцейські розшукали дітей цілими і неушкодженими.
З рідними провели профілактичну бесіду, аби вони пояснювали дітям правила особистої безпеки і краще контролювали їхнє місце перебування та давали обов’язково телефони.
Якщо такої можливості немає – потрібно супроводжувати дітей, аби з ними не сталось чогось поганого і вони не заблукали.
У разі потреби завжди телефонуйте на 102.
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