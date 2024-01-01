На Волині з поліцією шукали загублених колядників

На Волині з поліцією шукали загублених колядників
Різдвяна радість: на Ковельщині протягом години поліцейські розшукали двох зниклих діток.

Про це повідомили у поліції Волині.

Мати дітей повідомила близько 19 години до поліції про те, що ще о 16 дівчинка 10 років та 8-річний хлопчик пішли колядувати і досі не повернулись додому.

Надворі вже було темно, діти засобів зв’язку не мали, тож жінка забила на сполох.

На пошуки негайно зорієнтували особовий склад поліції.
На щастя, протягом години поліцейські розшукали дітей цілими і неушкодженими.

З рідними провели профілактичну бесіду, аби вони пояснювали дітям правила особистої безпеки і краще контролювали їхнє місце перебування та давали обов’язково телефони.
Якщо такої можливості немає – потрібно супроводжувати дітей, аби з ними не сталось чогось поганого і вони не заблукали.
У разі потреби завжди телефонуйте на 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковельщина, зникнення, Різдво, колядники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 21:57
На Волині з поліцією шукали загублених колядників
Сьогодні, 21:16
Волинянина оштрафували за незаконне носіння військової форми
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня
Сьогодні, 20:00
Від 30 до 60 тисяч гривень на місяць: топ найбільш оплачуваних вакансій на Волині
Сьогодні, 19:14
Схожі новини
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Чи працюватимуть на Різдво луцькі ринки Чи працюватимуть на Різдво луцькі ринки
24 грудень, 05:28
На Волині розшукують безвісти зниклу пенсіонерку На Волині розшукують безвісти зниклу пенсіонерку
25 листопад, 22:38
Давні городища на Волині внесуть до Державного реєстру нерухомих пам'яток України Давні городища на Волині внесуть до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
30 серпень, 01:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
На Волині з поліцією шукали загублених колядників
Сьогодні, 21:16
 0
Волинянина оштрафували за незаконне носіння військової форми
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Від 30 до 60 тисяч гривень на місяць: топ найбільш оплачуваних вакансій на Волині
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8