На Волині з поліцією шукали загублених колядників

Різдвяна радість: на Ковельщині протягом години поліцейські розшукали двох зниклих діток.Про це повідомили у поліції Волині.Мати дітей повідомила близько 19 години до поліції про те, що ще о 16 дівчинка 10 років та 8-річний хлопчик пішли колядувати і досі не повернулись додому.Надворі вже було темно, діти засобів зв’язку не мали, тож жінка забила на сполох.На пошуки негайно зорієнтували особовий склад поліції.На щастя, протягом години поліцейські розшукали дітей цілими і неушкодженими.З рідними провели профілактичну бесіду, аби вони пояснювали дітям правила особистої безпеки і краще контролювали їхнє місце перебування та давали обов’язково телефони.Якщо такої можливості немає – потрібно супроводжувати дітей, аби з ними не сталось чогось поганого і вони не заблукали.У разі потреби завжди телефонуйте на 102.