Від 30 до 60 тисяч гривень на місяць: топ найбільш оплачуваних вакансій на Волині
Сьогодні, 19:14
Станом на кінець грудня в базі даних Волинського обласного центру зайнятості є 1532 вакансії.
Найбільш затребуваними залишаються робітничі професії, пише Суспільне.
В центрі зайнятості оприлюднили топ вакансій, за які роботодавці пропонують найбільші зарплати в області:
Механік автомобільної колони гаража) у Підгайцівській громаді — 60 тис. грн.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування в селі Борохів — 60 тис. грн.
Водій для міжнародних вантажних перевезень у Луцькій громаді — 50 тис. грн.
Бетоняр у Луцькій громаді — 48 тис. грн.
Водій для міжнародних перевезень в Горохівській громаді — 40 тис. грн.
Головний бухгалтер у Любомлі — 40 тис. грн.
Рихтувальник кузовів у селі Борохів — 40 тис. грн.
Торгівельний представник у Луцьку — 33 тис. грн.
Інженер-електронік у Нововолинську — 30 тис. грн.
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Найбільш затребуваними залишаються робітничі професії, пише Суспільне.
В центрі зайнятості оприлюднили топ вакансій, за які роботодавці пропонують найбільші зарплати в області:
Механік автомобільної колони гаража) у Підгайцівській громаді — 60 тис. грн.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування в селі Борохів — 60 тис. грн.
Водій для міжнародних вантажних перевезень у Луцькій громаді — 50 тис. грн.
Бетоняр у Луцькій громаді — 48 тис. грн.
Водій для міжнародних перевезень в Горохівській громаді — 40 тис. грн.
Головний бухгалтер у Любомлі — 40 тис. грн.
Рихтувальник кузовів у селі Борохів — 40 тис. грн.
Торгівельний представник у Луцьку — 33 тис. грн.
Інженер-електронік у Нововолинську — 30 тис. грн.
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