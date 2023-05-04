Від 30 до 60 тисяч гривень на місяць: топ найбільш оплачуваних вакансій на Волині

Від 30 до 60 тисяч гривень на місяць: топ найбільш оплачуваних вакансій на Волині
Станом на кінець грудня в базі даних Волинського обласного центру зайнятості є 1532 вакансії.

Найбільш затребуваними залишаються робітничі професії, пише Суспільне.

В центрі зайнятості оприлюднили топ вакансій, за які роботодавці пропонують найбільші зарплати в області:

Механік автомобільної колони гаража) у Підгайцівській громаді — 60 тис. грн.

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування в селі Борохів — 60 тис. грн.

Водій для міжнародних вантажних перевезень у Луцькій громаді — 50 тис. грн.

Бетоняр у Луцькій громаді — 48 тис. грн.

Водій для міжнародних перевезень в Горохівській громаді — 40 тис. грн.

Головний бухгалтер у Любомлі — 40 тис. грн.

Рихтувальник кузовів у селі Борохів — 40 тис. грн.

Торгівельний представник у Луцьку — 33 тис. грн.

Інженер-електронік у Нововолинську — 30 тис. грн.

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Теги: Волинь, вакансія
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