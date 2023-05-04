Від 30 до 60 тисяч гривень на місяць: топ найбільш оплачуваних вакансій на Волині





Найбільш затребуваними залишаються робітничі професії, пише



В центрі зайнятості оприлюднили топ вакансій, за які роботодавці пропонують найбільші зарплати в області:



Механік автомобільної колони гаража) у Підгайцівській громаді — 60 тис. грн.



Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування в селі Борохів — 60 тис. грн.



Водій для міжнародних вантажних перевезень у Луцькій громаді — 50 тис. грн.



Бетоняр у Луцькій громаді — 48 тис. грн.



Водій для міжнародних перевезень в Горохівській громаді — 40 тис. грн.



Головний бухгалтер у Любомлі — 40 тис. грн.



Рихтувальник кузовів у селі Борохів — 40 тис. грн.



Торгівельний представник у Луцьку — 33 тис. грн.



Інженер-електронік у Нововолинську — 30 тис. грн.

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