Ще 6 зрадників, які воювали на боці ворога, отримали по 15 років тюрми

Ще 6 зрадників, які воювали на боці ворога, отримали по 15 років тюрми
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще шістьох зрадників, які воювали проти українських військ на Донеччині. Бойовики намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському і Торецькому напрямках.

По це повідомляє СБУ, пише LB.ua.

Восени цього року фігуранти потрапили у полон під час запеклих боїв на східному фронті.

Один з них уже другий раз здався українським воїнам. Уперше це відбулося у 2022 році, коли його майже одразу віддали на обмін на українських захисників. А цього разу Сили оборони схопили бойовика після того, як рашисти залишили його одного без боєприпасів на полі бою.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив зрадникам 15 років позбавлення волі.

Усі засуджені – жителі тимчасово захоплених територій Донецької області, які добровільно приєдналися до угруповань Південного військового округу збройних сил ворога.

Серед зловмисників – колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут», який ще у 2014 році приєднався до російських окупантів і брав участь у боях проти сил АТО.

Після початку повномасштабної війни зрадник став командиром розвідувального відділення 7-ї мотострілецької бригади Росії. На цій посаді він брав участь у захопленні Світлодарська і штурмував Торецьк.

Ще один зловмисник – колишній працівник Горлівського локомотивного депо, який у березні 2023 року уклав контракт з міноборони Росії. Після нетривалої підготовки на полігоні у тимчасово захопленій Макіївці його призначили кулеметником 1-ї окремої мотострілецької бригади РФ та відрядили на передову.

Інший зрадник потрапив у полон під час бою в районі селища Дачне. Тоді він перебував у складі 132-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Ще троє – воювали у лавах 1-го армійського корпусу рашистів. Вони атакували позиції ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе під селищем Нью-Йорк.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

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Теги: Росія, війна
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