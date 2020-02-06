Під час затримання депутат Львівської облради намагався змити хабар в унітаз





Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише



Там кажуть, що затримані обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт у регіоні, але він відмовився.



За даними слідства, після того, як підприємець самостійно переміг, депутат і посадовець вирішили вдати, що це саме вони допомогли, та у нав’язливій формі почали вимагати у нього частину прибутку.



Депутата обласної ради й заступника мера однієї з територіальних громад затримали під час отримання 25 тисяч доларів та 190 тисяч гривень.



На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі вони намагалися змити в унітаз.



Їм повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Це — ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці затримали депутата Львівської обласної ради та заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону, які вимагали 1,2 мільйона доларів хабаря у місцевого підприємця.Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише Громадське Там кажуть, що затримані обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт у регіоні, але він відмовився.За даними слідства, після того, як підприємець самостійно переміг, депутат і посадовець вирішили вдати, що це саме вони допомогли, та у нав’язливій формі почали вимагати у нього частину прибутку.Депутата обласної ради й заступника мера однієї з територіальних громад затримали під час отримання 25 тисяч доларів та 190 тисяч гривень.На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі вони намагалися змити в унітаз.Їм повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Це — ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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