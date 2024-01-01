На війні загинув 22-річний захисник з Луцького району Максим Томчук
Сьогодні, 13:40
Війна забрала життя воїна Максима Томчука з села Малинівки Луцького району.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Молодший сержант 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ Максим Томчук загинув 21 грудня 2024 року у стрілецькому бою з ворогом поблизу населеного пункту Загризове Харківської області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 до 27 грудня 2024 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
Молодший сержант 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ Максим Томчук загинув 21 грудня 2024 року у стрілецькому бою з ворогом поблизу населеного пункту Загризове Харківської області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 до 27 грудня 2024 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За добу на Волині було три пожежі
Сьогодні, 14:20
На війні загинув 22-річний захисник з Луцького району Максим Томчук
Сьогодні, 13:40
У 2024 році вартість традиційних різдвяних страв зросла на 22,7%
Сьогодні, 13:04
Уряд продовжив дію бронювань через кібератаку: що це означає
Сьогодні, 12:10