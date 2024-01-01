На війні загинув 22-річний захисник з Луцького району Максим Томчук

На війні загинув 22-річний захисник з Луцького району Максим Томчук
Війна забрала життя воїна Максима Томчука з села Малинівки Луцького району.

Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.

Молодший сержант 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ Максим Томчук загинув 21 грудня 2024 року у стрілецькому бою з ворогом поблизу населеного пункту Загризове Харківської області.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 25 до 27 грудня 2024 року включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

На війні загинув 22-річний захисник з Луцького району Максим Томчук


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