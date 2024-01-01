У 2024 році вартість традиційних різдвяних страв зросла на 22,7%





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Цього року для приготування 12 традиційних страв українці витратять в середньому 1188 грн. Найбільше подорожчали овочі: капуста (+221%), картопля (+151%), буряк (+86%). Також суттєво зросли ціни на пшеницю (+69%), родзинки (+55) та горіхи (+35), які є головними інгредієнтами для приготування куті.



Втім, деякі продукти подешевшали. Зокрема, гречка (-42%), морква (-35%), томатна паста (-20%) та короп (-16%).



«Ціни на овочі, основу багатьох традиційних різдвяних страв, значно зросли через цьогорічний неврожай, посухи, брак робочої сили, підвищення вартості дизпального та ускладнення з логістикою. Особливо постраждали регіони, де ведуться бойові дії, зокрема Херсонська та Запорізька області, що були основними постачальниками цієї продукції, а руйнування Каховської ГЕС залишило без зрошення 94% систем у Херсонській, 74% у Запорізькій і 30% у Дніпропетровській областях. Загалом близько 5 млн гектарів землі стали непридатними для використання. Попри часткове здешевлення деяких продуктів, вартість різдвяного кошика продовжує зростати на тлі війни, інфляції, яка за звітом Національного Банку до кінця 2024 року становитиме 9,7%, та природних чинників», – зазначила Ірина Грузінська, керівниця сектору «Сільське господарство».



«Цьогорічний індекс «різдвяного кошика» показав проблеми доступу до даних цін на українські продукти. Ціни на продукти – це важливий інструмент аналітики. Їх можна використовувати для статистики, моніторингу змін і створення корисних сервісів. Ми в BRDO зацікавлені, щоб дедалі більше інформації було оприлюднено у формі відкритих даних. Це стосується і цін на продукти», – прокоментував Ігор Самоходський, керівник сектору ICT Офісу ефективного регулювання BRDO.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс ефективного регулювання BRDO підрахував, що у 2024 році вартість традиційних різдвяних страв зросла на 22,7% порівняно з минулим роком. Для розрахунку індексу було використано актуальні ціни великих продовольчих мереж.Про це йдеться на сайті організації.Цього року для приготування 12 традиційних страв українці витратять в середньому 1188 грн. Найбільше подорожчали овочі: капуста (+221%), картопля (+151%), буряк (+86%). Також суттєво зросли ціни на пшеницю (+69%), родзинки (+55) та горіхи (+35), які є головними інгредієнтами для приготування куті.Втім, деякі продукти подешевшали. Зокрема, гречка (-42%), морква (-35%), томатна паста (-20%) та короп (-16%).«Ціни на овочі, основу багатьох традиційних різдвяних страв, значно зросли через цьогорічний неврожай, посухи, брак робочої сили, підвищення вартості дизпального та ускладнення з логістикою. Особливо постраждали регіони, де ведуться бойові дії, зокрема Херсонська та Запорізька області, що були основними постачальниками цієї продукції, а руйнування Каховської ГЕС залишило без зрошення 94% систем у Херсонській, 74% у Запорізькій і 30% у Дніпропетровській областях. Загалом близько 5 млн гектарів землі стали непридатними для використання. Попри часткове здешевлення деяких продуктів, вартість різдвяного кошика продовжує зростати на тлі війни, інфляції, яка за звітом Національного Банку до кінця 2024 року становитиме 9,7%, та природних чинників», – зазначила Ірина Грузінська, керівниця сектору «Сільське господарство».«Цьогорічний індекс «різдвяного кошика» показав проблеми доступу до даних цін на українські продукти. Ціни на продукти – це важливий інструмент аналітики. Їх можна використовувати для статистики, моніторингу змін і створення корисних сервісів. Ми в BRDO зацікавлені, щоб дедалі більше інформації було оприлюднено у формі відкритих даних. Це стосується і цін на продукти», – прокоментував Ігор Самоходський, керівник сектору ICT Офісу ефективного регулювання BRDO.

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