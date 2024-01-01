З 1 січня деякі ФОПи сплачуватимуть підвищені податки: що та для кого зміниться





Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.



Про це йдеться в картці закону № 9319, пише



Саме цей закон врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Його розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів «Дія Сіті» та їхніх спеціалістів.



Як пояснював голова бюджетного фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у цьому законі врегулювали такі норми:



- для резидентів «Дія Сіті» зі статусом стартапів скасували норму про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів «Дія Сіті», якщо кількість таких людей у резидента «Дія Сіті» становить менше ніж 9. Водночас передбачили «запобіжник проти зловживань» — якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента «Дія Сіті», треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;



- звільнення від оподаткування податку на виведений капітал благодійної допомоги, наданої резидентами «Дія Сіті» на користь ЗСУ;



- скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;



- посилення «антикритеріїв» резидентства «Дія Сіті» на час дії воєнного стану та в післявоєнний період;



- усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».



Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків.



Цей закон передбачає:



- збільшення військового збору з 1,5 до 5% (виняток — військовослужбовці);



- впровадження військового збору для ФОПів;



- 50% податку на надприбуток банків;



- збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель;



- 25% податку на прибуток для фінкомпаній;



- звільнення кешбеку від оподаткування.



Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фізичні особи — підприємці (ФОП) сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року.Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.Про це йдеться в картці закону № 9319, пише Бабель Саме цей закон врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Його розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів «Дія Сіті» та їхніх спеціалістів.Як пояснював голова бюджетного фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, у цьому законі врегулювали такі норми:- для резидентів «Дія Сіті» зі статусом стартапів скасували норму про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів «Дія Сіті», якщо кількість таких людей у резидента «Дія Сіті» становить менше ніж 9. Водночас передбачили «запобіжник проти зловживань» — якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента «Дія Сіті», треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ;- звільнення від оподаткування податку на виведений капітал благодійної допомоги, наданої резидентами «Дія Сіті» на користь ЗСУ;- скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;- посилення «антикритеріїв» резидентства «Дія Сіті» на час дії воєнного стану та в післявоєнний період;- усунення деяких редакційних неточностей профільного Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків.Цей закон передбачає:- збільшення військового збору з 1,5 до 5% (виняток — військовослужбовці);- впровадження військового збору для ФОПів;- 50% податку на надприбуток банків;- збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель;- 25% податку на прибуток для фінкомпаній;- звільнення кешбеку від оподаткування.Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

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