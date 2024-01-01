Уряд продовжив дію бронювань через кібератаку: що це означає





Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, пише



Зазначають, що нещодавні кібератаки тимчасово вплинули на роботу низки державних реєстрів. Тому поки триває відновлення систем, уряд продовжив дію бронювань.



Йдеться про бронювання, надані Міністерство економіки України або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, тобто через портал Дія.



Продовження бронювання відбудеться автоматично.



Зазначається, що не потрібно додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів.



Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.



Але якщо бронювання закінчилося до 19 грудня 2024 року, воно не подовжується. Такі бронювання можна буде поновити після відновлення роботи реєстрів.



Міністерство оборони України має упродовж п’яти днів внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, аби синхронізувати дані реєстру з ухваленими змінами.



Нагадаємо, що нещодавно Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Внаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня.Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, пише Економічна правда. Зазначають, що нещодавні кібератаки тимчасово вплинули на роботу низки державних реєстрів. Тому поки триває відновлення систем, уряд продовжив дію бронювань.Йдеться про бронювання, надані Міністерство економіки України або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, тобто через портал Дія.Продовження бронювання відбудеться автоматично.Зазначається, що не потрібно додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів.Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.Але якщо бронювання закінчилося до 19 грудня 2024 року, воно не подовжується. Такі бронювання можна буде поновити після відновлення роботи реєстрів.Міністерство оборони України має упродовж п’яти днів внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, аби синхронізувати дані реєстру з ухваленими змінами.Нагадаємо, що нещодавно Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Внаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію