У Казахстані розбився літак: на борту було близько 70 осіб





Про це пише



За попередніми даними, через туман у Грозному літак був перенаправлений спочатку до Махачкали, а потім до Актау.



Як повідомляють інформаційні агентства, літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines подав сигнал надзвичайної ситуації, перебуваючи над Каспійським морем.



Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану підтвердило факт аварії.



«В Актау на місце катастрофи літака прибули 52 особи особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. По прибуттю було виявлено займання повітряного судна», — зазначено в повідомленні МНС.







Рятувальники приступили до гасіння пожежі на місці аварії.



В МНС уточнили, що на борту літака було 67 людей, у тому числі 5 членів екіпажу. 25 осіб вижили, щонайменше 14 з них доставили у лікарні.



Міністерство транспорту Казахстану повідомило про проведення спеціального розслідування причин аварії.



Підприємство «КазАероНавігація» припускає, що причиною аварії могло стати зіткнення з птахом та порушення рульового управління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля Актау, адміністративного центру Мангистауської області, сталася авіакатастрофа. Пасажирський літак, що виконував рейс із Баку до російського Грозного, зазнав аварії.Про це пише Радіо Свобода За попередніми даними, через туман у Грозному літак був перенаправлений спочатку до Махачкали, а потім до Актау.Як повідомляють інформаційні агентства, літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines подав сигнал надзвичайної ситуації, перебуваючи над Каспійським морем.Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану підтвердило факт аварії.«В Актау на місце катастрофи літака прибули 52 особи особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. По прибуттю було виявлено займання повітряного судна», — зазначено в повідомленні МНС.Рятувальники приступили до гасіння пожежі на місці аварії.В МНС уточнили, що на борту літака було 67 людей, у тому числі 5 членів екіпажу. 25 осіб вижили, щонайменше 14 з них доставили у лікарні.Міністерство транспорту Казахстану повідомило про проведення спеціального розслідування причин аварії.Підприємство «КазАероНавігація» припускає, що причиною аварії могло стати зіткнення з птахом та порушення рульового управління.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію