У Казахстані розбився літак: на борту було близько 70 осіб
Сьогодні, 11:00
Біля Актау, адміністративного центру Мангистауської області, сталася авіакатастрофа. Пасажирський літак, що виконував рейс із Баку до російського Грозного, зазнав аварії.
Про це пише Радіо Свобода.
За попередніми даними, через туман у Грозному літак був перенаправлений спочатку до Махачкали, а потім до Актау.
Як повідомляють інформаційні агентства, літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines подав сигнал надзвичайної ситуації, перебуваючи над Каспійським морем.
Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану підтвердило факт аварії.
«В Актау на місце катастрофи літака прибули 52 особи особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. По прибуттю було виявлено займання повітряного судна», — зазначено в повідомленні МНС.
Рятувальники приступили до гасіння пожежі на місці аварії.
В МНС уточнили, що на борту літака було 67 людей, у тому числі 5 членів екіпажу. 25 осіб вижили, щонайменше 14 з них доставили у лікарні.
Міністерство транспорту Казахстану повідомило про проведення спеціального розслідування причин аварії.
Підприємство «КазАероНавігація» припускає, що причиною аварії могло стати зіткнення з птахом та порушення рульового управління.
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Про це пише Радіо Свобода.
За попередніми даними, через туман у Грозному літак був перенаправлений спочатку до Махачкали, а потім до Актау.
Як повідомляють інформаційні агентства, літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines подав сигнал надзвичайної ситуації, перебуваючи над Каспійським морем.
Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану підтвердило факт аварії.
«В Актау на місце катастрофи літака прибули 52 особи особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. По прибуттю було виявлено займання повітряного судна», — зазначено в повідомленні МНС.
Рятувальники приступили до гасіння пожежі на місці аварії.
В МНС уточнили, що на борту літака було 67 людей, у тому числі 5 членів екіпажу. 25 осіб вижили, щонайменше 14 з них доставили у лікарні.
Міністерство транспорту Казахстану повідомило про проведення спеціального розслідування причин аварії.
Підприємство «КазАероНавігація» припускає, що причиною аварії могло стати зіткнення з птахом та порушення рульового управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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