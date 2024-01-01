У Казахстані розбився літак: на борту було близько 70 осіб

У Казахстані розбився літак: на борту було близько 70 осіб
Біля Актау, адміністративного центру Мангистауської області, сталася авіакатастрофа. Пасажирський літак, що виконував рейс із Баку до російського Грозного, зазнав аварії.

Про це пише Радіо Свобода.

За попередніми даними, через туман у Грозному літак був перенаправлений спочатку до Махачкали, а потім до Актау.

Як повідомляють інформаційні агентства, літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines подав сигнал надзвичайної ситуації, перебуваючи над Каспійським морем.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану підтвердило факт аварії.

«В Актау на місце катастрофи літака прибули 52 особи особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану. По прибуттю було виявлено займання повітряного судна», — зазначено в повідомленні МНС.



Рятувальники приступили до гасіння пожежі на місці аварії.

В МНС уточнили, що на борту літака було 67 людей, у тому числі 5 членів екіпажу. 25 осіб вижили, щонайменше 14 з них доставили у лікарні.

Міністерство транспорту Казахстану повідомило про проведення спеціального розслідування причин аварії.

Підприємство «КазАероНавігація» припускає, що причиною аварії могло стати зіткнення з птахом та порушення рульового управління.

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