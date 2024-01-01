Військові з волинської 100 ОМБр заспівали колядку

Військові з волинської 100 ОМБр заспівали колядку
Військовослужбовці з 100 окремої механізованої бригади опублікували відео, де співають колядку "Сумний Святий вечір".

Ролик висвітлили на сторінках ОМБр у соцмережах.

Там зазначили, що ця колядка створена українцями за драматичних реалій другої половини 1940-х років. На жаль, її слова лишаються актуальними в Україні і нині – майже 80 років потому.

"Водночас, Різдво Христове – це світле свято великої надії. Надії на те, що жахливі випробування для нашої держави таки добіжать свого кінця і почнеться відродження України... Христос народився! – Славімо Його!" – йдеться у дописі до відео.


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