Військові з волинської 100 ОМБр заспівали колядку

Військовослужбовці з 100 окремої механізованої бригади опублікували відео, де співають колядку "Сумний Святий вечір".Ролик висвітлили на сторінках ОМБр у соцмережах.Там зазначили, що ця колядка створена українцями за драматичних реалій другої половини 1940-х років. На жаль, її слова лишаються актуальними в Україні і нині – майже 80 років потому."Водночас, Різдво Христове – це світле свято великої надії. Надії на те, що жахливі випробування для нашої держави таки добіжать свого кінця і почнеться відродження України... Христос народився! – Славімо Його!" – йдеться у дописі до відео.