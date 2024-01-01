Путін свідомо обрав Різдво для атаки, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що путін свідомо обрав день Різдва Христового для атаки на енергетичну інфраструктуру.Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах."Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським?" – зазначив Зеленський.Він також повідомив, що на Україну було випущено понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика.За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла."Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво", – написав гарант.