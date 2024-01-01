Щонайменше 184 українці втратили життя в російському полоні з лютого 2022 року





Про це повідомляє



За словами документаторів, реальна кількість загиблих полонених може бути значно більшою. Свідчення 122 колишніх військовополонених підтверджують факти систематичних катувань, ізоляції від зовнішнього світу, а також ненадання належної медичної допомоги.



Значна кількість полонених перебуває у нелюдських умовах уже понад 30 місяців. Російська сторона ігнорує Женевські конвенції, відмовляючи у доступі до полонених міжнародним моніторинговим місіям, таким як Міжнародний комітет Червоного Хреста. Жодна інформація про стан здоров’я чи смерть полонених українських захисників не надається.





Про смерті військовополонених йдеться і у 40-му звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. З 1 березня 2023 року по 31 серпня 2024 року місія зафіксувала смерть десяти українських військовополонених (усі — чоловіки) і одного утримуваного медичного працівника.



До слова, серед повернутих тіл – 55 українських військових, які загинули унаслідок вибухів в Оленівській колонії, що сталися влітку 2022 року. Цей інцидент став одним із найрезонансніших випадків порушень прав військовополонених.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого 2022 року до кінця жовтня 2024 року Україні вдалося повернути тіла 184 українців, загиблих у російському полоні. Серед них – 169 військовослужбовців та 15 цивільних.Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.За словами документаторів, реальна кількість загиблих полонених може бути значно більшою. Свідчення 122 колишніх військовополонених підтверджують факти систематичних катувань, ізоляції від зовнішнього світу, а також ненадання належної медичної допомоги.Значна кількість полонених перебуває у нелюдських умовах уже понад 30 місяців. Російська сторона ігнорує Женевські конвенції, відмовляючи у доступі до полонених міжнародним моніторинговим місіям, таким як Міжнародний комітет Червоного Хреста. Жодна інформація про стан здоров’я чи смерть полонених українських захисників не надається.Про смерті військовополонених йдеться і у 40-му звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. З 1 березня 2023 року по 31 серпня 2024 року місія зафіксувала смерть десяти українських військовополонених (усі — чоловіки) і одного утримуваного медичного працівника.До слова, серед повернутих тіл – 55 українських військових, які загинули унаслідок вибухів в Оленівській колонії, що сталися влітку 2022 року. Цей інцидент став одним із найрезонансніших випадків порушень прав військовополонених.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію