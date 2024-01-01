У день Різдва росіяни вдарили по українських теплоелектростанціях

У день Різдва росіяни вдарили по українських теплоелектростанціях
Російські війська під час атаки 25 січня здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначають, що внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

У ДТЕК також повідомили, що в 2024 році це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Під час масованої атаки росіяни вдарили по Прикарпаттю, повідомила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Внаслідок цього частина області – без електропостачання.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", - зазначила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У день Різдва росіяни вдарили по українських теплоелектростанціях
Сьогодні, 09:15
Сьогодні святкуємо Різдво: історія та традиції одного з найбільших церковних свят
Сьогодні, 08:20
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Кулик
Сьогодні, 07:15
Що не можна робити на Різдво: головні заборони
Сьогодні, 05:16
Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У день Різдва росіяни вдарили по українських теплоелектростанціях
Сьогодні, 09:15
 0
Сьогодні святкуємо Різдво: історія та традиції одного з найбільших церковних свят
Сьогодні, 08:20
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Кулик
Сьогодні, 07:15
 0
Що не можна робити на Різдво: головні заборони
Сьогодні, 05:16
 0
Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Медіа
відео
1/8