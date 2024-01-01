У день Різдва росіяни вдарили по українських теплоелектростанціях
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Російські війська під час атаки 25 січня здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомили в ДТЕК.
Зазначають, що внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.
У ДТЕК також повідомили, що в 2024 році це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Під час масованої атаки росіяни вдарили по Прикарпаттю, повідомила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Внаслідок цього частина області – без електропостачання.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", - зазначила вона.
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Про це повідомили в ДТЕК.
Зазначають, що внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.
У ДТЕК також повідомили, що в 2024 році це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Під час масованої атаки росіяни вдарили по Прикарпаттю, повідомила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Внаслідок цього частина області – без електропостачання.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", - зазначила вона.
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