На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Кулик

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Кулик
На війні з окупантами 19 грудня загинув Герой з Волині Віктор Кулик.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Командир відділення ремонтно-відновлювального батальйону в/ч А7028 Волинської 100-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, молодший сержант Віктор Ярославович Кулик (1991 р.н.) став на захист України ще 25 лютого 2022 року і разом зі «сталевою соткою» пройшов найгарячіші точки фронту.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Кулик



Молодший сержант Віктор Кулик загинув 19 грудня внаслідок обстрілу ворожої авіації (ФАБ 250) в районі міста Краматорськ Бахмутського району Донецької області.

Про дату та чин похорону Віктора Кулика повідомимо згодом.

Поховають військового на Алеї почесних поховань міського кладовища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні святкуємо Різдво: історія та традиції одного з найбільших церковних свят
Сьогодні, 08:20
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Кулик
Сьогодні, 07:15
Що не можна робити на Різдво: головні заборони
Сьогодні, 05:16
Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 25 грудня
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
На війні загинув Герой з Волині Олександр Музика На війні загинув Герой з Волині Олександр Музика
21 грудень, 19:17
На фронті обірвалося життя захисника з Волині Дмитра Яковяка На фронті обірвалося життя захисника з Волині Дмитра Яковяка
21 грудень, 18:13
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк На війні з окупантами загинув Герой з Волині Роман Войдюк
21 грудень, 13:48
Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот
21 грудень, 11:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні святкуємо Різдво: історія та традиції одного з найбільших церковних свят
Сьогодні, 08:20
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Кулик
Сьогодні, 07:15
 0
Що не можна робити на Різдво: головні заборони
Сьогодні, 05:16
 0
Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 25 грудня
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8