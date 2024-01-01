На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віктор Кулик

Віктор Кулик.



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Командир відділення ремонтно-відновлювального батальйону в/ч А7028 Волинської 100-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, молодший сержант Віктор Ярославович Кулик (1991 р.н.) став на захист України ще 25 лютого 2022 року і разом зі «сталевою соткою» пройшов найгарячіші точки фронту.







Молодший сержант Віктор Кулик загинув 19 грудня внаслідок обстрілу ворожої авіації (ФАБ 250) в районі міста Краматорськ Бахмутського району Донецької області.



Про дату та чин похорону Віктора Кулика повідомимо згодом.



Поховають військового на Алеї почесних поховань міського кладовища.

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