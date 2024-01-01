Що не можна робити на Різдво: головні заборони

Що не можна робити на Різдво: головні заборони
25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове. Його вважають одним із найголовніших свят серед вірян. Адже саме саме цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.

Існує чимало заборон у це велике свято, передає ТСН.

Що не можна робити на Різдво:

займатися хатніми справами та прибирати - можна закликати нещастя до дому
конфліктувати, сваритися, лаятися, злитися - так ви можете нашкодити і собі
стригтися чи купатися, особливо якщо йдеться про відвідування лазні
шити, вишивати та в’язати
відмовляти людям у допомозі та милостині
ображати та сварити хатніх улюбленців
вдягати старий одяг – можна повернути бідність і нещастя
жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися не скуштованою
подружжю не варто кохатися в цей день

Що важливо зробити на Різдво:

відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії.
колядувати
привітати рідних, сусідів і знайомих із святом.
провести час з родиною, поділитися кутею та іншими святковими стравами
приймати колядників та щедро їх віддячити

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Теги: дні народження, свята, іменини
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