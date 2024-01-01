Що не можна робити на Різдво: головні заборони





Існує чимало заборон у це велике свято, передає



Що не можна робити на Різдво:



займатися хатніми справами та прибирати - можна закликати нещастя до дому

конфліктувати, сваритися, лаятися, злитися - так ви можете нашкодити і собі

стригтися чи купатися, особливо якщо йдеться про відвідування лазні

шити, вишивати та в’язати

відмовляти людям у допомозі та милостині

ображати та сварити хатніх улюбленців

вдягати старий одяг – можна повернути бідність і нещастя

жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися не скуштованою

подружжю не варто кохатися в цей день



Що важливо зробити на Різдво:



відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії.

колядувати

привітати рідних, сусідів і знайомих із святом.

провести час з родиною, поділитися кутею та іншими святковими стравами

приймати колядників та щедро їх віддячити

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове. Його вважають одним із найголовніших свят серед вірян. Адже саме саме цього дня народився Ісус Христос від Діви Марії.Існує чимало заборон у це велике свято, передає ТСН займатися хатніми справами та прибирати - можна закликати нещастя до домуконфліктувати, сваритися, лаятися, злитися - так ви можете нашкодити і собістригтися чи купатися, особливо якщо йдеться про відвідування лазнішити, вишивати та в’язативідмовляти людям у допомозі та милостиніображати та сварити хатніх улюбленціввдягати старий одяг – можна повернути бідність і нещастяжодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися не скуштованоюподружжю не варто кохатися в цей деньвідвідати церкву та взяти участь у святковій літургії.колядуватипривітати рідних, сусідів і знайомих із святом.провести час з родиною, поділитися кутею та іншими святковими стравамиприймати колядників та щедро їх віддячити

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