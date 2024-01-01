Курс валют на 25 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,98 (-1 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,63 (-1 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,21 (+/-0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 25 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 1 копійку і становить 41,98 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,98 (-1 коп.)Курс євро1 євро – 43,63 (-1 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,21 (+/-0 коп.)

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