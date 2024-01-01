Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 25 грудня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 25 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

В середу, 25 грудня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка може бути відчутною для метеозалежних людей.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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