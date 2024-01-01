25 грудня на Волині: гортаючи календар

25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 25 грудня, християни святкують Різдво Христове. У 2017 році в Україні вперше офіційно відзначили це свято.

ВолиньPost вітає усіх волинян із Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя кращим!

День народження сьогодні святкує актор Волинського українського академічного облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка Анатолій Романюк.

У неділю, 25 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Леонід, Ісус, Марія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Теги: дні народження, свята, іменини
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