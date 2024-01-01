Мінооборони не хоче збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі
Сьогодні, 22:12
Мінооборони не вважає за доцільне збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі.
Про це інформує депутат міської ради Луцька Андрій Лучик у своєму Телеграм-каналі, передає "Конкурент".
На минулій сесії Луцька міська рада звернулася до Мінооборони з проханням збільшити відсоток бронювання військовозобов'язаних на комунальних підприємствах.
Зокрема просили збільшити до 85% бронювання на Луцьктеплі, Луцькводоканалі та Луцькспецкомунтрансі.
«І ось надійшла відповідь від Міноборони, в якій зазначено, що Міністерство оборони України не вбачає за доцільне збільшувати (понад 50%) обсяги бронювання військовозобов'язаних ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», – йдетьсяу повідомленні.
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Про це інформує депутат міської ради Луцька Андрій Лучик у своєму Телеграм-каналі, передає "Конкурент".
На минулій сесії Луцька міська рада звернулася до Мінооборони з проханням збільшити відсоток бронювання військовозобов'язаних на комунальних підприємствах.
Зокрема просили збільшити до 85% бронювання на Луцьктеплі, Луцькводоканалі та Луцькспецкомунтрансі.
«І ось надійшла відповідь від Міноборони, в якій зазначено, що Міністерство оборони України не вбачає за доцільне збільшувати (понад 50%) обсяги бронювання військовозобов'язаних ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», – йдетьсяу повідомленні.
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