Мінооборони не хоче збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі

Мінооборони не хоче збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі
Мінооборони не вважає за доцільне збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі.

Про це інформує депутат міської ради Луцька Андрій Лучик у своєму Телеграм-каналі, передає "Конкурент".

На минулій сесії Луцька міська рада звернулася до Мінооборони з проханням збільшити відсоток бронювання військовозобов'язаних на комунальних підприємствах.

Зокрема просили збільшити до 85% бронювання на Луцьктеплі, Луцькводоканалі та Луцькспецкомунтрансі.

«І ось надійшла відповідь від Міноборони, в якій зазначено, що Міністерство оборони України не вбачає за доцільне збільшувати (понад 50%) обсяги бронювання військовозобов'язаних ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», – йдетьсяу повідомленні.

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Теги: Мобілізація, війна
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