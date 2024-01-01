Мінооборони не хоче збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі





Про це інформує депутат міської ради Луцька Андрій Лучик у своєму Телеграм-каналі, передає



На минулій сесії Луцька міська рада звернулася до Мінооборони з проханням збільшити відсоток бронювання військовозобов'язаних на комунальних підприємствах.



Зокрема просили збільшити до 85% бронювання на Луцьктеплі, Луцькводоканалі та Луцькспецкомунтрансі.



«І ось надійшла відповідь від Міноборони, в якій зазначено, що Міністерство оборони України не вбачає за доцільне збільшувати (понад 50%) обсяги бронювання військовозобов'язаних ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», – йдетьсяу повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мінооборони не вважає за доцільне збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі.Про це інформує депутат міської ради Луцька Андрій Лучик у своєму Телеграм-каналі, передає "Конкурент" На минулій сесії Луцька міська рада звернулася до Мінооборони з проханням збільшити відсоток бронювання військовозобов'язаних на комунальних підприємствах.Зокрема просили збільшити до 85% бронювання на Луцьктеплі, Луцькводоканалі та Луцькспецкомунтрансі.«І ось надійшла відповідь від Міноборони, в якій зазначено, що Міністерство оборони України не вбачає за доцільне збільшувати (понад 50%) обсяги бронювання військовозобов'язаних ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», – йдетьсяу повідомленні.

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