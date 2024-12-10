Волиняни почали менше одружуватися: статистика 2024 року





Про це говорить статистика, яку журналісти отримати у відповіді на запит. Журналісти сайту



Так, за інформацією, кількість укладених шлюбів у Волинській області у 2024 році станом на день складання відповіді (10.12.24) становила 3667.



У 2023 році ж свої долі на Волині офіційно поєднали 4445 пар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році на Волині зареєстрували майже на тисячу шлюбів менше, ніж минулоріч, при цьому різко зросла кількість розлучень.Про це говорить статистика, яку журналісти отримати у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки подружніх союзів уклали у 2024 році на Волині у їхніх установах.Так, за інформацією, кількість укладених шлюбів у Волинській області у 2024 році станом на день складання відповіді (10.12.24) становила 3667.У 2023 році ж свої долі на Волині офіційно поєднали 4445 пар.

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