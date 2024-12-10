Волиняни почали менше одружуватися: статистика 2024 року

Волиняни почали менше одружуватися: статистика 2024 року
У 2024 році на Волині зареєстрували майже на тисячу шлюбів менше, ніж минулоріч, при цьому різко зросла кількість розлучень.

Про це говорить статистика, яку журналісти отримати у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки подружніх союзів уклали у 2024 році на Волині у їхніх установах.

Так, за інформацією, кількість укладених шлюбів у Волинській області у 2024 році станом на день складання відповіді (10.12.24) становила 3667.

У 2023 році ж свої долі на Волині офіційно поєднали 4445 пар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одруження, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мінооборони не хоче збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі
Сьогодні, 22:12
Волиняни почали менше одружуватися: статистика 2024 року
Сьогодні, 21:45
Відключення світла 25 грудня: чи діятимуть у Різдво графіки
Сьогодні, 21:15
Зеленський привітав українців з Різдвом
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового Весілля на фронті: бойова медикиня з Волині вийшла заміж за військового
20 листопад, 17:29
Пара в спорті та в житті: волинянин Станіслав Самолюк і Дарія Котик одружилися Пара в спорті та в житті: волинянин Станіслав Самолюк і Дарія Котик одружилися
14 червень, 10:10
Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО Зорепад одружень: на Великдень у волинській громаді побралися три пари. ФОТО
10 травень, 08:25
Парамедик з Камінь-Каширщини одружився з «Міс Україна» Парамедик з Камінь-Каширщини одружився з «Міс Україна»
19 березень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мінооборони не хоче збільшувати кількість заброньованих на Луцькспецкомунтрансі
Сьогодні, 22:12
 0
Волиняни почали менше одружуватися: статистика 2024 року
Сьогодні, 21:45
 0
Відключення світла 25 грудня: чи діятимуть у Різдво графіки
Сьогодні, 21:15
 0
Зеленський привітав українців з Різдвом
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8