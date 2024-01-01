Відключення світла 25 грудня: чи діятимуть у Різдво графіки

Відключення світла 25 грудня: чи діятимуть у Різдво графіки
Компанія "Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" повідомила, що відключення електроенергії для побутових споживачів у середу, 25 грудня 2024 року, застосовуватимуться не будуть.

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", - йдеться у повідомленні.

Водночас українців просять продовжувати допомагати енергетикам - зокрема, за можливості не використовувати електроприлади у величезній кількості з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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